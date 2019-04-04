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好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41聯合報 記者何雅玲╱即時報導

美式連鎖賣場好市多Costco每推甜點即掀排隊搶購熱潮，近日，有網友分享另一款甜點，讓網友紛呼：「終於被許願許出來了！連假可來搶一波！」網路討論分享及購買的熱度，不受日前「芋頭奶油酥」因食安問題緊急下架的影響。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，芋頭之後的新口味「法式檸檬乳酪可鬆」，放烤箱超酥超好吃，但別放太久，會焦。從po照上可見，一盒15入，售價是299元，平均一個近20元。

貼文一出，網友指出，該商品先前已經販售過，留言激推「這個以前出過，很好吃欸！」、「不會太甜喔，檸檬味大於乳酪味！滿不錯的」、「超好吃的，比芋頭好吃」、「很好吃，中間的餡像是起司蛋糕」、「這口味消失很久，每次去好市多一定會去看還有沒有賣，結果又默默的出現了，好愛這個檸檬乳酪可頌」。

但也有網友覺得這款「檸檬味太假了沒有feel」、「有奇怪的化學味」，還是「想念芋頭的味道」或表示「真心覺得紅豆麻糬最好吃」，甚有網友留言建議好市多出綜合版「紅豆麻吉＋芋頭＋檸檬乳酪，三種組成一盒一次滿足！」

針對原po烤焦困擾，網友紛分享「烤箱可以用預熱。之後再放進去烘熱就好了」、「可以在可頌上方蓋一層錫箔紙，不需密封，就不會烤焦」、「旁邊放一小杯水，有點濕潤又不會過硬」、「用電鍋乾烙很剛好，我婆婆教的」、「噴點水，蓋一張烘焙紙，就不焦不乾」。

好市多法式檸檬乳酪可鬆近期再次上市。圖/擷取臉書社團「Costco好市多 商品經...
好市多法式檸檬乳酪可鬆近期再次上市。圖/擷取臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
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