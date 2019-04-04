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連假休日提案 百貨7大主題展，文青、網美各有據點遊逛

2019-04-04 15:17聯合報 記者江佩君╱即時報導

4月連假開始，若想待在都市該往何處去？百貨商場在連假期間推出不少有趣的展覽或主題裝置，來看連假的休日提案有哪些，趁假期輕鬆逛展拍照去。

橫浪修Osamu Yokonami攝影展／新光三越台北信義新天地A9

日本「空氣感療癒影像大師」橫浪修Osamu Yokonami參加新光三越國際攝影聯展，帶來充滿療癒力的代表作「1000 Children」以及「Assembly」系列來台，「1000 Children」系列中每個穿著校服的小女孩，努力用肩膀夾著水果的表情，肯定讓你直呼好可愛。現場也有拍照區，擺出蘋果、水蜜桃、楊桃三種水果，讓觀賞者擺出「1000 Children」招牌動作留影，讓觀者與作品產生互動。

奇幻童話氣球展／新光三越台北站前店

新光三越台北站前店即日起至5/12於13F活動會館推出氣球展3.0「花痴，美你的事─奇幻童話氣球展」，以「童話X氣球」兩大夢幻元素為發想，將愛麗絲夢遊仙境搬到台北站前店。展區以近萬顆氣球打造4個主題區，包括必拍氣球「秘密隧道」、巨型玫瑰花叢的「迷幻花園」、夢幻少女心的「瘋狂下午茶區」、超過3米巨大愛麗絲現身的「王后的挑戰」等展區，還有撲克牌士兵、柴郡貓等角色，凡分享指定貼文即可免費入場。

南西復古冰菓室／新光三越台北南西店

天氣漸漸回暖，新光三越台北南西店「南西復古冰菓室」開張啦，4/4至4/24在一館大門口推出復古冰菓室拍照裝置，除了可盡情拍復古風美照外，連假期間只要在南西復古冰菓室內拍照並上傳至新光三越台北南西店粉絲專頁，並標記#新光三越台北南西店#南西復古冰菓室，就有機會獲得超人氣嘎哩嘎哩君冰棒，度過涼爽的復古冰菓室時光。

麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展／SOGO復興館

SOGO復興館歐洲周4/17前在9樓中庭推出「麗莎和卡斯柏Gaspard et Lisa繪本世界20th特展」，這回除了帶來與Hello Kitty聯名商品外，連假期間也是一波波，連假期間於FB及IG按讚打卡即贈明信片，現場療癒的氛圍相當適合與麗莎、卡斯柏來張可愛合照。

北海道美食展／SOGO台北忠孝館

百貨日本展始祖與強者當屬SOGO，忠孝館即日起至4/9推出的春季北海道展，匯集了日本各地共91家人氣美食及經典工藝品參展，其中有20家初次來台，包括初登場的初登場的BAKE DE ARLES巨大泡芙、使用紅玉及富士蘋果散發迷人蘋果香氣的Komamo蘋果派等，可別錯過這難得補貨的機會。

繽紛浪漫花季／BELLAVITA寶麗廣塲

在信義區也可以賞花，特定季節與節日總會換上主題造景佈置的BELLAVITA寶麗廣塲，總能攻佔IG版面。這回打造出百花齊放的春天花園，讓節奏快速的信義區多了個可以親近大自然的空間，勢必又將吸引愛拍照的民眾，前往賞花拍一波美照。

101 Dream Garden／台北101購物中心

在台北101購物中心也有一座歐式花園，台北101在4F都會廣場打造浪漫皇家夢幻花園101 Dream Garden，歐式古典庭園設計，在中庭搭建挑高穿透式大型攀藤花藝涼亭與古典噴水池，綠色草皮與綠雕座椅以及美麗花草外，還有可愛的小動物穿梭其中。

SOGO台北忠孝館北海道美食展初登場美食Komamo蘋果派。攝影／警長
SOGO台北忠孝館北海道美食展初登場美食Komamo蘋果派。攝影／警長
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橫浪修Osamu Yokonami攝影展，正在新光三越台北信義新天地A9推出。圖...
橫浪修Osamu Yokonami攝影展，正在新光三越台北信義新天地A9推出。圖／新光三越提供
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新光三越台北南西店一館大門口設置「南西復古冰菓室」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店一館大門口設置「南西復古冰菓室」。圖／新光三越提供
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BELLAVITA寶麗廣塲，中庭廣場變身繽紛浪漫花園。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA寶麗廣塲，中庭廣場變身繽紛浪漫花園。圖／BELLAVITA提供
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新光三越台北站前店奇幻童話氣球展的「瘋狂下午茶區」。圖／新光三越提供
新光三越台北站前店奇幻童話氣球展的「瘋狂下午茶區」。圖／新光三越提供
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台北101購物中心在4F都會廣場打造夢幻花園101 Dream Garden。圖...
台北101購物中心在4F都會廣場打造夢幻花園101 Dream Garden。圖／台北101提供
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SOGO復興館推出麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展。圖／摘自麗莎和卡斯柏 Gas...
SOGO復興館推出麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展。圖／摘自麗莎和卡斯柏 Gaspard et Lisa粉絲團
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SOGO復興館推出麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展。圖／摘自麗莎和卡斯柏 Gas...
SOGO復興館推出麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展。圖／摘自麗莎和卡斯柏 Gaspard et Lisa粉絲團
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SOGO台北忠孝館北海道美食展人氣海鮮便當。攝影／警長
SOGO台北忠孝館北海道美食展人氣海鮮便當。攝影／警長
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橫浪修Osamu Yokonami攝影展，正在新光三越台北信義新天地A9推出。圖...
橫浪修Osamu Yokonami攝影展，正在新光三越台北信義新天地A9推出。圖／新光三越提供
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麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展，連假期間於FB及IG按讚打卡即贈明信片。圖／S...
麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展，連假期間於FB及IG按讚打卡即贈明信片。圖／SOGO提供
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新光三越台北站前店奇幻童話氣球展的「迷幻花園」。圖／新光三越提供
新光三越台北站前店奇幻童話氣球展的「迷幻花園」。圖／新光三越提供
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