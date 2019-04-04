爆漿珍珠、巧克力不受控湧出來！玩新竹買伴手禮好療癒
放假快來新竹玩！吃過新竹貢丸、排骨酥麵、鴨香飯...等好多小吃外，身為吃貨就鐵要買伴手禮回家好好享用啊。循著IG吃貨小夥伴們的推薦，探訪一下新竹美味的伴手禮吧！
到新竹玩，許多IG吃貨都會被交代買「西大發爆漿城隍包」回家嘗嘗，這是當地的排隊包子名店。可以發現「珍珠奶茶」真的是台灣人的最愛，不只能用來喝、做成冰品冰棒、做各式蛋糕，還可以融入傳統點心包子當餡！看那爆漿的視覺，實在讓人食指大動，難怪珍珠控要衝！
網友分享「西大發」的「珍珠奶茶包」，麵皮柔軟有麵香，內限有濃郁奶香還有微微茶香伴隨，彈牙口感的黑糖珍珠內餡，增添了新鮮度，是屬於很有層次且有嚼勁的包子。「西大發」的巧克力包子跟紅豆麻糬包子也相當受到歡迎，巧克力包是包子也是甜點、麻糬包子Q彈跟拉長內餡實在讓人欲罷不能，買回家當伴手禮分送親朋好友一定會被誇讚。但要特別提醒的是，剛出爐蒸熟的包子，爆漿類內餡都是很燙的，還會噴流出來，可以先剝開稍微散熱再品嘗，或是先咬一小小口，確認溫度後再慢慢享用(小朋友吃的時候也要特別注意喔！) ，有興趣的小夥伴可上「西大發爆漿城隍包」粉絲團查詢。
來新竹也不能忘記古早味點心，除了口感獨特讓人一吃停不下來的新竹特產「水潤餅」，位於新竹縣芎林的新美珍餅舖的布丁蛋糕，也是IG網友經常分享、名氣很大的點心。
蛋糕有原味、巧克力、黑糖、抹茶等口味，價格跟裝飾也走平實路線。網友分享口感古早味蛋糕口感，「手撕當點心很過癮」、「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的布丁色，光看就覺得好吃」、「濕潤軟綿輕盈戚風口感」。另一家也賣古早味蛋糕的「春上布丁蛋糕」，也有不少粉絲推薦，無論是適合初夏品嘗的抹茶口味、軟綿布丁原味，都適合帶回家慢慢品嘗，是充滿童年回憶、單純幸福的口感。購買地點可到新美珍臉書、春上蛋糕臉書查詢。
同場加映西點吃貨們的心頭好，網路上一直都很紅的新竹「RT Baker House」。這是新竹在地的老牌西點麵包店，光新竹一帶就有多家分店門市，與它的相識，可能是來自親朋好友的禮物：鐵盒裝的精緻小西餅，打開餅盒映入眼簾的是排排站的西點，光看就非常療癒，小編日前有幸獲得親友餽贈一盒，可說是吃過就會念念不忘且想要回購的點心。但鐵盒精緻小西餅因為是限量發售，其實並不容易在當場買到，也有缺貨的情況，需要提前先打電話跟門市洽詢供貨情況，以及實際可訂購的方式。小編詢問過「RT」，現場商品會有小包裝點心、蛋糕，口味與供貨狀況都需以門市為準，聯絡資訊可上粉絲專頁查詢。
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