爆漿珍珠、巧克力不受控湧出來！玩新竹買伴手禮好療癒

2019-04-04 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



放假快來新竹玩！吃過新竹貢丸、排骨酥麵、鴨香飯...等好多小吃外，身為吃貨就鐵要買伴手禮回家好好享用啊。循著IG吃貨小夥伴們的推薦，探訪一下新竹美味的伴手禮吧！

到新竹玩，許多IG吃貨都會被交代買「西大發爆漿城隍包」回家嘗嘗，這是當地的排隊包子名店。可以發現「珍珠奶茶」真的是台灣人的最愛，不只能用來喝、做成冰品冰棒、做各式蛋糕，還可以融入傳統點心包子當餡！看那爆漿的視覺，實在讓人食指大動，難怪珍珠控要衝！ 「西大發爆漿城隍包」麻糬內餡牽絲。圖／IG albee861231提供 分享 facebook 「西大發爆漿城隍包」餡料滿溢。圖／IG albee861231提供 分享 facebook

網友分享「西大發」的「珍珠奶茶包」，麵皮柔軟有麵香，內限有濃郁奶香還有微微茶香伴隨，彈牙口感的黑糖珍珠內餡，增添了新鮮度，是屬於很有層次且有嚼勁的包子。「西大發」的巧克力包子跟紅豆麻糬包子也相當受到歡迎，巧克力包是包子也是甜點、麻糬包子Q彈跟拉長內餡實在讓人欲罷不能，買回家當伴手禮分送親朋好友一定會被誇讚。但要特別提醒的是，剛出爐蒸熟的包子，爆漿類內餡都是很燙的，還會噴流出來，可以先剝開稍微散熱再品嘗，或是先咬一小小口，確認溫度後再慢慢享用(小朋友吃的時候也要特別注意喔！) ，有興趣的小夥伴可上「西大發爆漿城隍包」粉絲團查詢。

來新竹也不能忘記古早味點心，除了口感獨特讓人一吃停不下來的新竹特產「水潤餅」，位於新竹縣芎林的新美珍餅舖的布丁蛋糕，也是IG網友經常分享、名氣很大的點心。 新竹名產水潤餅。圖／讀者提供 分享 facebook 新竹春上古早味布丁蛋糕。圖／柯意如攝影 分享 facebook 新美珍口味古早味蛋糕樸實好吃。圖／柯意如攝影 分享 facebook

蛋糕有原味、巧克力、黑糖、抹茶等口味，價格跟裝飾也走平實路線。網友分享口感古早味蛋糕口感，「手撕當點心很過癮」、「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的布丁色，光看就覺得好吃」、「濕潤軟綿輕盈戚風口感」。另一家也賣古早味蛋糕的「春上布丁蛋糕」，也有不少粉絲推薦，無論是適合初夏品嘗的抹茶口味、軟綿布丁原味，都適合帶回家慢慢品嘗，是充滿童年回憶、單純幸福的口感。購買地點可到新美珍臉書、春上蛋糕臉書查詢。 抹茶口味古早味蛋糕簡單美味又清香。圖／柯意如攝影 分享 facebook 抹茶口味古早味蛋糕簡單美味又清香。圖／柯意如攝影 分享 facebook