清明連假OKmart「大杯美式、拿鐵買2送2」
根據OKmart門市銷售數據顯示，連假時現煮咖啡、糖果餅乾等商品業績約成長2成，看準清明連假商機，OKmart於4月4日至4月7日推出大杯美式、大杯拿鐵買2送2；4月8日開工日不憂鬱，可同享大杯美式、拿鐵買2送2優惠。
4月7日前OKmart還推出App會員專屬優惠，包括水槍糖果原價39元、特價35元；鱷魚鉗糖果原價48元、特價45元；卡哇伊繽紛棉花糖碗原價45元、特價40元；旺旺果粒多葡萄300ml、旺旺果粒多水蜜桃綜合果汁300ml原價皆為25元，可享第2件5折。
OKmart與台灣Pay、第一銀行獨家合作，綁定第一銀行金融卡消費，4月4日至4月30日每周一到周五每筆消費回饋50%。
此外，OKmart全台共有16間特色門市，也是放假拍照打卡的熱門景點，像是台北北門門市保留北門城牆與磚瓦風格，以斑剝的鏽蝕鐵作加上刷舊的木板拼貼，櫃檯以古原木推桶車的販賣概念呈現，是超商網美店的代表之一，店外專有的北門最佳拍攝點在假日甚至有遊客搶著排隊；淡水八里門市以左岸咖啡館的方式營造氣氛，可以邊喝咖啡邊眺望淡水河畔；華泰中壢門市採用摩登工業風設計，運用鐵件、造型吊燈與彩色木紋椅詮釋餐廳酒吧氛圍；台中國圖門市是書香氣息濃厚的特色店，獨家配有閱覽空間；高雄駁二特區中的新型態門市外觀以紅黑配色配上懷舊磚牆，內部則以水泥牆面裝潢，是人氣最高的特色店；高雄美術館門市1樓配有沙發區，戶外區更有古巴黎香榭的浪漫氛圍，是假日情侶熱門約會地點。
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