清明連假OKmart「大杯美式、拿鐵買2送2」

2019-04-04 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



根據OKmart門市銷售數據顯示，連假時現煮咖啡、糖果餅乾等商品業績約成長2成，看準清明連假商機，OKmart於4月4日至4月7日推出大杯美式、大杯拿鐵買2送2；4月8日開工日不憂鬱，可同享大杯美式、拿鐵買2送2優惠。

4月7日前OKmart還推出App會員專屬優惠，包括水槍糖果原價39元、特價35元；鱷魚鉗糖果原價48元、特價45元；卡哇伊繽紛棉花糖碗原價45元、特價40元；旺旺果粒多葡萄300ml、旺旺果粒多水蜜桃綜合果汁300ml原價皆為25元，可享第2件5折。

OKmart與台灣Pay、第一銀行獨家合作，綁定第一銀行金融卡消費，4月4日至4月30日每周一到周五每筆消費回饋50%。