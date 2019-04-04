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樂桃航空24小時限時促銷 飛日本580元起

2019-04-04 13:32聯合報 記者侯俐安╱即時報導

「想飛日本不用等！ 」樂桃航空推出24小時限時促銷，將於台灣時間4月6日00:00至4月6日23:59，推出特價機票，適用期間自4月11日至5月16日，飛日本單程未稅價最低580元起。

樂桃說，即使錯過今年的賞櫻最佳時機，其實日本的春天還有紫藤花、芝櫻，都不亞於櫻花，尤其富士山在芝櫻地毯的襯托之下超美，如垂簾般的紫藤花隧道更是拍出夢幻美照的絕佳景點。

樂桃說，適用出發日期、票價依各航線有所不同。

樂桃航空推出24小時限時促銷。圖／樂桃航空提供
樂桃航空推出24小時限時促銷。圖／樂桃航空提供
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