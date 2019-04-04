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寧夏夜市方家雞肉飯躍上米其林 配豆腐、炒青菜最夯

2019-04-04 12:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

《台北米其林指南》「必比登推介」夜市小吃名單，寧夏夜市就有3間小吃入榜，其中一間新上榜的方家雞肉飯，40年老字號店家，目前已是第二代接手，老闆相當低調，受訪時坦言，看到報導得獎相當吃驚，但也不免煩惱，「因為我們就在過生活做小生意，沒有想要這樣。」

方家雞肉飯位於寧夏夜市小吃區域，雖然不是店面，但一旁有小座位區，提供客人能坐著享用。記者抵達時間已經是晚上9點多，但愈晚愈熱鬧，客人仍然絡繹不絕的上門點餐，除了雞肉飯外，滷肉飯也有不少客人喜愛，另配菜則是現炒青菜與豆腐最受歡迎，其中豆腐點購率最高，從下午5點多開賣，9點多就已經賣完。而整頓吃下來最多不過百元，價格既親民又能吃得滿足，可以想見這間店受歡迎的原因。

方家雞肉飯目前由第二代接手，老闆說自己從小就在店裡幫忙，大概在6、7年前接手，每天就是早上起來處理送來的新鮮雞肉，作法相當繁瑣，先得將血水、油川燙處理，把油逼出來後起鍋，再手工卸掉骨頭撥成片狀，再送進機器切成絲狀。另還得熬煮雞骨頭，以做成雞肉飯最精華的醬汁。這些事就得花上一整個上午的時間，相當費工夫。下午則是大概5點多開店，但要提前1個小時來準備，賣完收攤都已經是凌晨1點。

談到「必比登推介」上榜心情，他說，去年一聽到有店家得獎，夜市群組相當轟動，沒想到今年自家也上榜，從電視上看到店名才知道，坦言相當驚訝，但對上榜不免感到煩惱，「因為我們就是過生活做小生意，沒想到要這樣。之前也比較謝絕採訪，想說簡單就好」。另他也提到，上榜之後有滿多客人看到電視慕名而來，這也讓原本當日要休息的媽媽，擔心客人過多，人手不足導致消化不來，就立即跑到店裡幫忙。

同時，老闆也分享店裡賣得最好的小吃，他說除了雞肉飯外，許多客人都會點青菜，因為自家都是採現炒，味道不一樣。另外湯品如苦瓜、冬瓜燉湯賣得好。至於客人以台灣本地客為主，其次則是日本人、陸客。

方家雞肉飯

地址：台北市大同區寧夏路44-2號

營業時間：17:00~23:30

老闆坦言上榜後驚訝又煩惱。記者魏妤庭／攝影
老闆坦言上榜後驚訝又煩惱。記者魏妤庭／攝影
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方家雞肉飯的青菜都是現炒，許多熟門熟路的客人都會點上一盤炒青菜，配上雞肉飯來吃。...
方家雞肉飯的青菜都是現炒，許多熟門熟路的客人都會點上一盤炒青菜，配上雞肉飯來吃。記者魏妤庭／攝影
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方家雞肉飯一碗只要30元，親民價格又美味，客人絡繹不絕。記者魏妤庭／攝影
方家雞肉飯一碗只要30元，親民價格又美味，客人絡繹不絕。記者魏妤庭／攝影
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雞肉飯小吃夜市
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