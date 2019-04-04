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閃耀春日之美 Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶全省巡迴

2019-04-04 12:30聯合報 記者孫曼╱即時報導

氣溫漸暖、白晝日長，正宣告春天的腳步近了。HEARTS ON FIRE以「全世界車工最完美的鑽石」，捕捉大自然時節遞嬗、稍縱即逝之美，呈現AERIAL高級訂製珠寶展，共有超過 70 件總價約 4.5 億元的高級訂製珠寶，即日起至4月28日止於全台HEARTS ON FIRE專門店巡迴展出。除了AERIAL系列華美的大自然風貌，同時也帶來甫於美國剛上市的全新JULIETTE系列豪華版單鑽戒指及自品牌經典REPERTOIRE婚戒延伸出的全新REPERTOIRE PREMIUM系列高級珠寶，不容錯過。

AERIAL意指源自空中、誕生於大氣形體，變幻莫測的自然萬物。從嚴冬開始漸暖開的春日季節，大自然中的雪花、雨滴、微風及太陽等元素都成為該系列的高級珠寶描繪的風景。HEARTS ON FIRE精選尺寸各異的圓形明亮式切割美鑽，以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式，呈現除彷彿梨型（pear-cut）、馬眼型（marquise cut）的變化，無論是清晨稍縱即逝的露珠、或是隨著彿面微風傾斜的花草，都以極致的火光更為璀璨動人。

而這種巧妙透過鑽石排列手法和K金角度呈現出各種鑽石形狀的手法，也可見於最新的JULIETTE系列戒指上。HEEARTS ON FIRE精選大克拉美鑽為主鑽，發展出馬眼形、橢圓形、水滴型等奢華花巧的造型，但保留璀璨的火光，呈現華麗放大的視覺效果。因為完美車工而成為婚嫁珠寶首選的HEARTS ON FIRE，今年也從暢銷全球的經典REPERTOIRE 的婚戒發想，將圓形明亮主鑽與環狀配鑽的設計化作創作元素，延伸出項鍊、垂墜耳環、手鍊等更豐富的品項。

AERIAL高級訂製珠寶巡迴展

HEARTS ON FIRE專門店

4月4日起至4月6日 新竹大遠百1F

4月9日起至4月11日 板橋大遠百1F

4月12日起至4月14日 台北SOGO復興館3F

4月26日起至4月28日 台南新光三越新天地GF

4月26日起至4月28日 高雄漢神本館 B1F

AERIAL DEW BEZEL手環，白K金鑲嵌鑽石總重約32.3克拉，500萬...
AERIAL DEW BEZEL手環，白K金鑲嵌鑽石總重約32.3克拉，500萬4,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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AERIAL BREEZE項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬元。...
AERIAL BREEZE項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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模特兒配戴REPERTOIRE PREMIUM項鍊，138萬元；REPERTOIRE PREMIUM耳環，42萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，38萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，52萬元；REPERTOIRE 戒指，237萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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AERIAL BREEZE手環，白K金鑲嵌鑽石總重約4.8克拉，45萬5,000...
AERIAL BREEZE手環，白K金鑲嵌鑽石總重約4.8克拉，45萬5,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.09克拉，211萬8,000元。圖／HE...
JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.09克拉，211萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.03克拉，168萬2,000元。圖／HE...
JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.03克拉，168萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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AERIAL BREEZE項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬元。...
AERIAL BREEZE項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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模特兒配戴AERIAL項鍊，660萬元；AERIAL REGAL耳環，37萬8,...
模特兒配戴AERIAL項鍊，660萬元；AERIAL REGAL耳環，37萬8,000元；AERIAL戒指，25萬5,000元；JULIETTE戒指 ，211萬8,000元；TEMPTATION手環，每條各38萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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REPERTOIRE PREMIUM項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約9.98克拉，13...
REPERTOIRE PREMIUM項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約9.98克拉，138萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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AERIAL BREEZE耳環，白K金鑲嵌鑽石總重約2.71克拉，48萬8,00...
AERIAL BREEZE耳環，白K金鑲嵌鑽石總重約2.71克拉，48萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.02克拉，198萬6,000元。圖／HE...
JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.02克拉，198萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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AERIAL DEW BEZEL耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石總重約6.05克拉，9...
AERIAL DEW BEZEL耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石總重約6.05克拉，99萬7,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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模特兒（左）配戴REPERTOIRE PREMIUM項鍊，138萬元；REPER...
模特兒（左）配戴REPERTOIRE PREMIUM項鍊，138萬元；REPERTOIRE PREMIUM耳環，42萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，38萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，52萬元；REPERTOIRE 戒指，237萬元。模特兒（右）配戴AERIAL項鍊，660萬元；AERIAL REGAL耳環，37萬8,000元；AERIAL戒指，25萬5,000元；JULIETTE戒指 ，211萬8,000元；TEMPTATION手環，每條各38萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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REPERTOIRE PREMIUM耳環白K金鑲嵌鑽石總重約2.40克拉，42萬...
REPERTOIRE PREMIUM耳環白K金鑲嵌鑽石總重約2.40克拉，42萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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模特兒配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIA...
模特兒配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIAL DEW BEZEL手環，500萬4,000元；AERIAL DEW BEZEL耳環，99萬7,000元；JULIETTE戒指，304萬9,000元；ETERNITY 雙排線戒，24萬8,000元；ETERNITY 3排線戒，36萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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模特兒（左）配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AE...
模特兒（左）配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIAL DEW BEZEL手環，500萬4,000元；AERIAL DEW BEZEL耳環，99萬7,000元；JULIETTE戒指，304萬9,000元；ETERNITY 雙排線戒，24萬8,000元；ETERNITY 3排線戒，36萬8,000元。模特兒（右）配戴AERIAL項鍊，660萬元；AERIAL REGAL耳環，37萬8,000元；AERIAL戒指，25萬5,000元；JULIETTE戒指 ，211萬8,000元；TEMPTATION手環，每條各38萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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模特兒配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIA...
模特兒配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIAL DEW BEZEL手環，500萬4,000元；AERIAL DEW BEZEL耳環，99萬7,000元；JULIETTE戒指，304萬9,000元；ETERNITY 雙排線戒，24萬8,000元；ETERNITY 3排線戒，36萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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