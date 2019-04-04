閃耀春日之美 Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶全省巡迴 2019-04-04 12:30
聯合報 記者
孫曼
╱即時報導
氣溫漸暖、白晝日長，正宣告春天的腳步近了。HEARTS ON FIRE以「全世界車工最完美的鑽石」，捕捉大自然時節遞嬗、稍縱即逝之美，呈現AERIAL高級訂製
展，共有超過 70 件總價約 4.5 億元的高級訂製珠寶，即日起至4月28日止於全台HEARTS ON FIRE專門店巡迴展出。除了AERIAL系列華美的大自然風貌，同時也帶來甫於美國剛上市的全新JULIETTE系列豪華版單鑽戒指及自品牌經典REPERTOIRE婚戒延伸出的全新REPERTOIRE PREMIUM系列高級珠寶，不容錯過。 珠寶
AERIAL意指源自空中、誕生於大氣形體，變幻莫測的自然萬物。從嚴冬開始漸暖開的春日季節，大自然中的雪花、雨滴、
及太陽等元素都成為該系列的高級珠寶描繪的風景。HEARTS ON FIRE精選尺寸各異的圓形明亮式切割美鑽，以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式，呈現除彷彿梨型（pear-cut）、馬眼型（marquise cut）的變化，無論是清晨稍縱即逝的露珠、或是隨著彿面微風傾斜的花草，都以極致的火光更為璀璨動人。 微風
而這種巧妙透過鑽石排列手法和K金角度呈現出各種鑽石形狀的手法，也可見於最新的JULIETTE系列戒指上。HEEARTS ON FIRE精選大克拉美鑽為主鑽，發展出馬眼形、橢圓形、水滴型等奢華花巧的造型，但保留璀璨的火光，呈現華麗放大的視覺效果。因為完美車工而成為婚嫁珠寶首選的HEARTS ON FIRE，今年也從暢銷全球的經典REPERTOIRE 的婚戒發想，將圓形明亮主鑽與環狀配鑽的設計化作創作元素，延伸出項鍊、垂墜耳環、手鍊等更豐富的品項。
AERIAL高級訂製珠寶巡迴展
HEARTS ON FIRE專門店
4月4日起至4月6日
大遠百1F 新竹
4月9日起至4月11日 板橋大遠百1F
4月12日起至4月14日 台北SOGO復興館3F
4月26日起至4月28日 台南新光三越新天地GF
4月26日起至4月28日 高雄漢神本館 B1F
AERIAL DEW BEZEL手環，白K金鑲嵌鑽石總重約32.3克拉，500萬4,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 AERIAL BREEZE項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 模特兒配戴REPERTOIRE PREMIUM項鍊，138萬元；REPERTOIRE PREMIUM耳環，42萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，38萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，52萬元；REPERTOIRE 戒指，237萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 AERIAL BREEZE手環，白K金鑲嵌鑽石總重約4.8克拉，45萬5,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.09克拉，211萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.03克拉，168萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 AERIAL BREEZE項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 模特兒配戴AERIAL項鍊，660萬元；AERIAL REGAL耳環，37萬8,000元；AERIAL戒指，25萬5,000元；JULIETTE戒指 ，211萬8,000元；TEMPTATION手環，每條各38萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 REPERTOIRE PREMIUM項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約9.98克拉，138萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 AERIAL BREEZE耳環，白K金鑲嵌鑽石總重約2.71克拉，48萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 JULIETTE戒指，鉑金鑲嵌主鑽約2.02克拉，198萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 AERIAL DEW BEZEL耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石總重約6.05克拉，99萬7,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 模特兒（左）配戴REPERTOIRE PREMIUM項鍊，138萬元；REPERTOIRE PREMIUM耳環，42萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，38萬元；REPERTOIRE PREMIUM手鍊，52萬元；REPERTOIRE 戒指，237萬元。模特兒（右）配戴AERIAL項鍊，660萬元；AERIAL REGAL耳環，37萬8,000元；AERIAL戒指，25萬5,000元；JULIETTE戒指 ，211萬8,000元；TEMPTATION手環，每條各38萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 REPERTOIRE PREMIUM耳環白K金鑲嵌鑽石總重約2.40克拉，42萬元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 模特兒配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIAL DEW BEZEL手環，500萬4,000元；AERIAL DEW BEZEL耳環，99萬7,000元；JULIETTE戒指，304萬9,000元；ETERNITY 雙排線戒，24萬8,000元；ETERNITY 3排線戒，36萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 模特兒（左）配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIAL DEW BEZEL手環，500萬4,000元；AERIAL DEW BEZEL耳環，99萬7,000元；JULIETTE戒指，304萬9,000元；ETERNITY 雙排線戒，24萬8,000元；ETERNITY 3排線戒，36萬8,000元。模特兒（右）配戴AERIAL項鍊，660萬元；AERIAL REGAL耳環，37萬8,000元；AERIAL戒指，25萬5,000元；JULIETTE戒指 ，211萬8,000元；TEMPTATION手環，每條各38萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享 模特兒配戴AERIAL DEW BEZEL頸鍊，266萬9,000元；AERIAL DEW BEZEL手環，500萬4,000元；AERIAL DEW BEZEL耳環，99萬7,000元；JULIETTE戒指，304萬9,000元；ETERNITY 雙排線戒，24萬8,000元；ETERNITY 3排線戒，36萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 分享
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