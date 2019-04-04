閃耀春日之美 Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶全省巡迴

2019-04-04 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



氣溫漸暖、白晝日長，正宣告春天的腳步近了。HEARTS ON FIRE以「全世界車工最完美的鑽石」，捕捉大自然時節遞嬗、稍縱即逝之美，呈現AERIAL高級訂製珠寶展，共有超過 70 件總價約 4.5 億元的高級訂製珠寶，即日起至4月28日止於全台HEARTS ON FIRE專門店巡迴展出。除了AERIAL系列華美的大自然風貌，同時也帶來甫於美國剛上市的全新JULIETTE系列豪華版單鑽戒指及自品牌經典REPERTOIRE婚戒延伸出的全新REPERTOIRE PREMIUM系列高級珠寶，不容錯過。

AERIAL意指源自空中、誕生於大氣形體，變幻莫測的自然萬物。從嚴冬開始漸暖開的春日季節，大自然中的雪花、雨滴、微風及太陽等元素都成為該系列的高級珠寶描繪的風景。HEARTS ON FIRE精選尺寸各異的圓形明亮式切割美鑽，以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式，呈現除彷彿梨型（pear-cut）、馬眼型（marquise cut）的變化，無論是清晨稍縱即逝的露珠、或是隨著彿面微風傾斜的花草，都以極致的火光更為璀璨動人。

而這種巧妙透過鑽石排列手法和K金角度呈現出各種鑽石形狀的手法，也可見於最新的JULIETTE系列戒指上。HEEARTS ON FIRE精選大克拉美鑽為主鑽，發展出馬眼形、橢圓形、水滴型等奢華花巧的造型，但保留璀璨的火光，呈現華麗放大的視覺效果。因為完美車工而成為婚嫁珠寶首選的HEARTS ON FIRE，今年也從暢銷全球的經典REPERTOIRE 的婚戒發想，將圓形明亮主鑽與環狀配鑽的設計化作創作元素，延伸出項鍊、垂墜耳環、手鍊等更豐富的品項。

AERIAL高級訂製珠寶巡迴展

HEARTS ON FIRE專門店

4月4日起至4月6日 新竹大遠百1F

4月9日起至4月11日 板橋大遠百1F

4月12日起至4月14日 台北SOGO復興館3F

4月26日起至4月28日 台南新光三越新天地GF