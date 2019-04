閃耀春日之美 Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶全省巡迴

氣溫漸暖、白晝日長,正宣告春天的腳步近了。HEARTS ON FIRE以「全世界車工最完美的鑽石」,捕捉大自然時節遞嬗、稍縱即逝之美,呈現AERIAL高級訂製珠寶展,共有超過 70 件總價約 4.5 億元的高級訂製珠寶,即日起至4月28日止於全台HEARTS ON FIRE專門店巡迴展出。除了AERIAL系列華美的大自然風貌,同時也帶來甫於美國剛上市的全新JULIETTE系列豪華版單鑽戒指及自品牌經典REPERTOIRE婚戒延伸出的全新REPERTOIRE PREMIUM系列高級珠寶,不容錯過。

AERIAL意指源自空中、誕生於大氣形體,變幻莫測的自然萬物。從嚴冬開始漸暖開的春日季節,大自然中的雪花、雨滴、微風及太陽等元素都成為該系列的高級珠寶描繪的風景。HEARTS ON FIRE精選尺寸各異的圓形明亮式切割美鑽,以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式,呈現除彷彿梨型(pear-cut)、馬眼型(marquise cut)的變化,無論是清晨稍縱即逝的露珠、或是隨著彿面微風傾斜的花草,都以極致的火光更為璀璨動人。

而這種巧妙透過鑽石排列手法和K金角度呈現出各種鑽石形狀的手法,也可見於最新的JULIETTE系列戒指上。HEEARTS ON FIRE精選大克拉美鑽為主鑽,發展出馬眼形、橢圓形、水滴型等奢華花巧的造型,但保留璀璨的火光,呈現華麗放大的視覺效果。因為完美車工而成為婚嫁珠寶首選的HEARTS ON FIRE,今年也從暢銷全球的經典REPERTOIRE 的婚戒發想,將圓形明亮主鑽與環狀配鑽的設計化作創作元素,延伸出項鍊、垂墜耳環、手鍊等更豐富的品項。

AERIAL高級訂製珠寶巡迴展

HEARTS ON FIRE專門店

4月4日起至4月6日 新竹大遠百1F

4月9日起至4月11日 板橋大遠百1F

4月12日起至4月14日 台北SOGO復興館3F

4月26日起至4月28日 台南新光三越新天地GF