來場國外冒險 到韓國划獨木舟、泰國學攀岩

2019-04-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



出國運動不只有馬拉松可以選擇，各種在台灣無法體驗的「外國限定」運動遊程逐漸興起。可以到日本穿雪地鞋漫步積雪的森林，幸運的話途中會遇見禦寒的小動物；或到韓國春川划獨木舟，一邊運動一邊欣賞韓國的湖光山色；甚至到中國北疆騎單車環湖，來場壯闊的冒險之旅。

自由行比率逐年升高，許多人出國會自己購買旅遊票券搭配使用。旅遊平台KLOOK有許多特別運動遊程票券，比如到泰國著名攀岩勝地萊莉海灘，東側有獨特的喀斯特地貌，具備高難度的攀岩條件，吸引國際攀岩愛好者；西側則是舒適的海灘，可以划船及游泳。攀岩到岩壁頂端後，可享受日落美景，或從岩壁高處眺望岩洞。

若怕攀岩太難，也可以參加較和緩的運動。KLOOK說，知床半島的山峰每到冬天都會降雪，專業導遊帶著遊客穿上防止陷進雪裡的特製雪地鞋，一路穿越森林走到海邊，是非常特別的漫步體驗，途中還有機會遇見禦寒的棕熊、狐狸、貓頭鷹等小動物。

KLOOK說，到韓國旅遊，可以試著拋棄傳統步行和行車的路線，用划船、泛舟的方式遊覽韓國自然風光。著名的春川划艇水道分成三段路線，初學者「Skywalk」路線可欣賞衣岩湖Skywalk瞭望台、三嶽山、衣岩湖交織的景色，1小時就可征服。若覺得太快，還可選擇中高級路線，在湖中慢慢領略四周美景。

雄獅旅遊表示，戶外運動可藉由自我探索、與自然的共處過程，增加個人旅遊回憶。近期推出中國大陸北疆越野車公路體驗的戶外運動遊程，騎單車環賽里木湖、搭上越野車穿越1年僅開放3個月的獨庫公路，飽覽新疆隱世美景及體驗特色風味餐。