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繞著地球跑馬拉松！ 櫻花、迪士尼人物國外陪跑

2019-04-04 12:04聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

出國旅遊已經不稀奇，隨著運動熱潮崛起，許多人開始嘗試出國運動，其中又以路跑最普遍。比如趁櫻花季到日本跑馬拉松，沿途之處都是盛開櫻花，或是法國梅鐸馬拉松，邊跑邊喝紅酒，被譽為「一場如同慢跑的遊行」。

連中國大陸也吹起旅遊運動風。根據交通部觀光局統計，去年台灣人出國目的地排名第一是日本，第二就是中國大陸，去年赴陸觀光總人次達417萬。雄獅旅遊產業研究中心分析，赴陸旅遊重遊率達3成，台灣人到中國大陸喜歡造訪風景名勝、古蹟建築、陸劇場景，以及品嘗美食，但近戶外運動結合經典景點為主題的旅遊行程也開始竄紅。

雄獅表示，主題性路跑在全球都很受歡迎，上海迪士尼樂園去年首度舉辦「奇跑迪士尼」路跑，1萬個參賽名額開賣20分鐘內就賣光，今年4月13日至14日舉辦第二屆，跑者們途經迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願湖周圍，可同時體驗運動和迪士尼的歡樂氣氛。

其實迪士尼樂園舉辦路跑賽事行之有年，1994年在美國奧蘭多首次登場，之後在美國各地、法國巴黎及香港都舉辦過，不僅可在園區奔跑，還有迪士尼人物現身為跑者加油。

法國梅鐸馬拉松也是知名主題路跑，全長42.195公里，比的卻不是跑者速度。可樂旅遊表示，梅鐸馬拉松像是參加一場「邊跑邊玩又邊喝的慢跑式遊行」，路線行經50座在地酒莊，包括法國官方名列全法前五大特級酒莊，只要體力允許都可全部造訪。

最特別的是，每座酒莊都會免費為跑者準備紅酒作為補給品，沿途也有起司、鵝肝醬、鮭魚等小點心，最後五公里還可以品嘗生蠔和烤牛肉，今年更以「超級英雄」為主題，邀請跑者扮裝增加趣味。

上海迪士尼今年舉辦第二屆「奇跑迪士尼」路跑活動。圖／雄獅旅遊提供
上海迪士尼今年舉辦第二屆「奇跑迪士尼」路跑活動。圖／雄獅旅遊提供
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上海迪士尼路跑法國
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