今天不只是兒童節 台灣首次公布喵星人暢銷書榜
今天(4月4日)不只是兒童節，也是台灣「貓節」。博客來網路書店不僅推出以貓為主的「貓貓書展」，並首度公開「喵星人」暢銷書排行TOP10，是台灣書店首次公布貓書暢銷榜。
博客來指出，農委會報告全國犬貓隻數逐年上升，更有研究推測2020年下半年將首次出現台灣毛小孩超越孩童數。博客來瞄準寵物市場超過500億的商機，推出以貓為主的「貓貓書展」，並首度公開「喵星人」熱銷排行TOP10。
「喵星人」暢銷書榜TOP 10 :
1. 黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你
2. 為什麼你的好意害了貓？：Amazon史上最暢銷貓咪飼育聖經，從幼貓到老貓，從基本認知到緊急醫療措施，愛貓人必備經典指南！
3. 黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的
4. 寵物通心術：62個通心術練習大公開
5. 黃阿瑪的後宮生活：阿瑪建國史
6. 黃阿瑪的後宮生活：後宮交換日記
7. 黃阿瑪的後宮生活：被貓咪包圍的日子
8. 拉姆有幾噗：貓星球觀察日記
9. 身為職業拍貓人：不論如何，拍貓人生還是少了許多煩惱
10.全圖解貓咪行為學
暢銷TOP 1由網紅黃阿瑪新作《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》奪下。博客來指出，黃阿瑪新舊作品都很長銷，相關作品攻占「喵星人」暢銷書排行前十名的一半，系列作品合計在博客來總銷量超過三萬冊。
博客來分析，以「貓咪網紅」為主題的購書族群，集中在19歲到22歲的大學生，而以「飼養、動物溝通」為主題的書，則明顯落在30代為主要購買族群。
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