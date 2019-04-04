今天不只是兒童節 台灣首次公布喵星人暢銷書榜

2019-04-04 03:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



今天(4月4日)不只是兒童節，也是台灣「貓節」。博客來網路書店不僅推出以貓為主的「貓貓書展」，並首度公開「喵星人」暢銷書排行TOP10，是台灣書店首次公布貓書暢銷榜。

博客來指出，農委會報告全國犬貓隻數逐年上升，更有研究推測2020年下半年將首次出現台灣毛小孩超越孩童數。博客來瞄準寵物市場超過500億的商機，推出以貓為主的「貓貓書展」，並首度公開「喵星人」熱銷排行TOP10。

「喵星人」暢銷書榜TOP 10 :

1. 黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你

2. 為什麼你的好意害了貓？：Amazon史上最暢銷貓咪飼育聖經，從幼貓到老貓，從基本認知到緊急醫療措施，愛貓人必備經典指南！

3. 黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的

4. 寵物通心術：62個通心術練習大公開

5. 黃阿瑪的後宮生活：阿瑪建國史

6. 黃阿瑪的後宮生活：後宮交換日記

7. 黃阿瑪的後宮生活：被貓咪包圍的日子

8. 拉姆有幾噗：貓星球觀察日記

9. 身為職業拍貓人：不論如何，拍貓人生還是少了許多煩惱

10.全圖解貓咪行為學

暢銷TOP 1由網紅黃阿瑪新作《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》奪下。博客來指出，黃阿瑪新舊作品都很長銷，相關作品攻占「喵星人」暢銷書排行前十名的一半，系列作品合計在博客來總銷量超過三萬冊。