買都買不到的天梭Seastar 1000腕表 2019年新款搶先秀給你看！

2019-04-04 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



腕表迷們若記憶猶新，去年天梭表（TISSOT）推出了史上CP值最高的潛水表，Seastar 1000系列，因採用陶瓷表圈，而深受市場喜愛。締造了2個月內銷售數百只的佳績，因此一路缺貨到甚至部分店家，大半年內都沒看過實表，迄今排隊想買的名單，依舊「落落長」。

今年天梭表選擇在吉隆坡曝光年度新品，其中就包括了有著這樣好成績當基礎的Seastar 1000，將分別推出了價格更低的石英機芯計時碼表，以及全新配色的自動上鍊款，引起市場矚目。因為Seastar 1000系列讓台灣市場創下冬天也能賣潛水表的案例，讓天梭另外以同類似的概念打造了計時碼表款，表徑更加大到45.5毫米，並備有橘色、白色和金色等數字旋轉表圈的款式，以及黑、漸層藍、藍色的表盤設計。呈現了年輕又具動感的元素，頗值得讓人期待，戴上手更有霸氣感，符合男性消費者追求的「硬漢」風格。