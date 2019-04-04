親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜接受聯合報專訪 心疼朱立倫變「麻辣火鍋」

買都買不到的天梭Seastar 1000腕表 2019年新款搶先秀給你看！

2019-04-04 00:29聯合報 記者曾智緯╱即時報導

腕表迷們若記憶猶新，去年天梭表（TISSOT）推出了史上CP值最高的潛水表，Seastar 1000系列，因採用陶瓷表圈，而深受市場喜愛。締造了2個月內銷售數百只的佳績，因此一路缺貨到甚至部分店家，大半年內都沒看過實表，迄今排隊想買的名單，依舊「落落長」。

今年天梭表選擇在吉隆坡曝光年度新品，其中就包括了有著這樣好成績當基礎的Seastar 1000，將分別推出了價格更低的石英機芯計時碼表，以及全新配色的自動上鍊款，引起市場矚目。因為Seastar 1000系列讓台灣市場創下冬天也能賣潛水表的案例，讓天梭另外以同類似的概念打造了計時碼表款，表徑更加大到45.5毫米，並備有橘色、白色和金色等數字旋轉表圈的款式，以及黑、漸層藍、藍色的表盤設計。呈現了年輕又具動感的元素，頗值得讓人期待，戴上手更有霸氣感，符合男性消費者追求的「硬漢」風格。

另外，買都買不到的Seastar 1000自動腕表，今年亦準備了新配色，有略為成熟風格的鍍18K黃金與不鏽鋼組合的「半金」配置，更有今年忽然刮起的黑色流行風潮，利用黑色PVD塗層的設計，看起來十分的帥氣有型。連在現場的經銷商，都相當看好新配色，有望又帶起另一波的搶購潮，因此想下手的人，動作就要快了。

天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元。圖／TISSOT提供
分享
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元。記者曾智緯／攝影
分享
全新配色的Seastar 1000自動上鍊腕表，搭配了陶瓷表圈，價格未定。。記者...
全新配色的Seastar 1000自動上鍊腕表，搭配了陶瓷表圈，價格未定。。記者曾智緯／攝影
分享
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約20,200元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約20,200元。圖／TISSOT提供
分享
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約20,200元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約20,200元。圖／TISSOT提供
分享
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元。圖／TISSOT提供
分享
全新配色的Seastar 1000自動上鍊腕表，搭配了陶瓷表圈，價格未定。。記者...
全新配色的Seastar 1000自動上鍊腕表，搭配了陶瓷表圈，價格未定。。記者曾智緯／攝影
分享
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元。圖／TISSOT提供
分享

吉隆坡
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15

蒼井優御用攝影師「橫浪修」來台個展 鏡頭下的童趣超療癒

2019-04-03 20:24

LV曼谷發表早秋女裝 monogram放大版和花朵印花超搶鏡

2019-04-03 20:05

哭哭快囤貨！BANILA CO.「結束出清唯一搶購場」下殺2折起　須預約登記

2019-04-03 19:42

他是新光三越董座也是名攝影師 吳東興攝影展父子同框好吸睛

2019-04-03 19:19

鋼鐵人等漫威英雄將出現在這七間家樂福！超過10款復仇者聯盟電影版玩具搶先曝光

2019-04-03 18:36

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15

跟風兒童節！潘文忠臉書曝：我是愛吃大溪豆乾的棒球迷

2019-04-03 17:39

門票年年秒殺！屈臣氏「千人一塊跳ZUMBA」回歸　趕快搶報名

2019-04-03 17:15

在20年的唱片行聽現場演唱很有FU　誠品敦南音樂館辦4場LIVE秀搶票囉～

2019-04-03 17:13

東京必逛據點再加1 誠品生活日本橋開幕日確定！

2019-04-03 17:10

吃貨首選「草莓、芒果麻糬冰淇淋」趁清明連假吃一波

2019-04-03 17:04

放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04

牽手40年、FB分享暖心故事 就送遊輪之旅

2019-04-03 16:52

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

羅浮宮夢幻住一晚 旅宿平台全球徵房客

2019-04-03 16:00

貓奴必備！貓小姐聯名行李箱限量預購 帶喵旅行超療癒

2019-04-03 15:49

台大教授批歧視資深教授 科技部：科研人員老化是警訊

2019-04-03 15:38

日本授權展驚見臺灣傳統市場！台味十足引發熱議

2019-04-03 15:35

必比登台北夜市推薦 15家首次入選

2019-04-03 14:35

人人心中 都住著一個兒童 兒童月High一下！

2019-04-03 14:27

挖掘你的童心 業者推「大人的兒童餐」

2019-04-03 14:27

裘莉、秦嵐大撞包 到底是哪款設計這麼威？

2019-04-03 14:08

另類校園公益「電競」 四校五系217師生「挺好」開打

2019-04-03 13:50

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

嘴唇不保養瞬間老5歲！裸粉色唇膜迸發少女心 韓妞喊「全收」

2019-04-03 13:33

冰凍照樣Q彈！吃貨首選「井村屋草莓、芒果麻糬冰淇淋」趁連假吃一波

2019-04-03 13:33

可當衣服或耳環 愛馬仕絲巾的100種用法你一定要知道

2019-04-03 12:56

Nigo金字招牌！藝術藏品拍賣完售 The Kaw Album 創紀錄 KAWS本人表示…

2019-04-03 10:03

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

買咖啡送早餐！4間必吃的「名古屋喫茶店」　小倉紅豆吐司甜而不膩

2019-04-02 21:43

國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

擦上雅頓限量紅唇膏　為全球女權盡一分心力，販售所得居然100%捐出

2019-04-02 20:24

不讓患者「被漏接」 監察院舉辦自閉畫家作品展

2019-04-02 19:35

在信義區也可以賞花 BELLAVITA中庭變身，漫步春天繽紛花園

2019-04-02 19:22

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

桃園機場與日本高松機場締結為姊妹機場

2019-04-02 17:38

調查：日人首次自慰幻想對象是「女優」 其次才是情人

2019-04-02 17:26
看更多

熱門文章

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

影／果園裡傳哭叫聲 農民趕往救出3隻可愛小豹

2019-04-03 17:59

居家種植盆栽防空汙 擺哪學問大

2019-04-02 23:26

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

東部5.6級地震！嘉義地區超有感

2019-04-03 10:16

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

誤信APP鑑定結果 登山客誤食有毒野菇

2019-04-03 13:38

台東地震 暫無災情傳出

2019-04-03 10:12

南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14

宜蘭3級地震 民眾：超有感！同事尖叫自己被嚇到

2019-04-03 10:50

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

不讓綠島醫師太累 台東馬偕醫院今派醫師助診

2019-04-03 09:48

清明連假一天比一天溫暖 前兩天有雨記得帶傘

2019-04-03 11:03

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04

婦誤信偏方險截肢 醫師3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

2019-04-03 09:39

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

一早地震全台有感 花蓮地區2-3級暫無災情落石

2019-04-03 10:36

清明連假首日 國道南下6路段恐大塞車

2019-04-03 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top