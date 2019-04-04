傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



2019台北米其林指南公佈24間必比登「夜市街頭小吃」名單，其中，位於華西街夜市的「小王清湯瓜仔肉」首次上榜，也成為夜市裡一枝獨秀。從1975年開賣，至今已經營44年的小王清湯瓜仔肉，第二代老闆王捷生表示，很驚嚇也很開心，未來會努力把最好的呈現給客人。

來到小王清湯瓜仔肉，最特色的組合就是一碗招牌清湯瓜仔肉，配上滷至油亮黑金的滷肉飯。王捷生說，店內的招牌都是爸爸接手傳下來的獨家經驗，滷肉選用溫體豬，滷4~6小時後，還需花上一天的時間靜置，讓滷肉入味上色呈現黑金的外觀，最後還要把油濾掉，口感才不油膩；清湯瓜仔肉的湯底是使用豬大骨、瓜仔下去熬成湯，肉也需要提前一天醃製入味。

店內陸陸續續有老顧客上門，忠實顧客甚至一周可以吃上三次，就是被清湯瓜仔肉樸實的滋味，還有入口即化的滷肉吸引。不過，驚訝的是，在物價飆漲的時代，還能吃到一碗25元的滷肉飯，王捷生笑說，已經五年沒漲了，之前還被網友嫌貴！他說，其實店內的菜色不多，每一樣餐點都是慢工出細活，像是滷白菜、筍絲、油豆腐、滷蛋，都是店裡的招牌，就是這基本幾樣菜帶給客人「最簡單的美味」。

「小王清湯瓜仔肉」

地址：台北市萬華區華西街17－4號

電話：02-23707118