親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜接受聯合報專訪 心疼朱立倫變「麻辣火鍋」

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

2019台北米其林指南公佈24間必比登「夜市街頭小吃」名單，其中，位於華西街夜市的「小王清湯瓜仔肉」首次上榜，也成為夜市裡一枝獨秀。從1975年開賣，至今已經營44年的小王清湯瓜仔肉，第二代老闆王捷生表示，很驚嚇也很開心，未來會努力把最好的呈現給客人。

來到小王清湯瓜仔肉，最特色的組合就是一碗招牌清湯瓜仔肉，配上滷至油亮黑金的滷肉飯。王捷生說，店內的招牌都是爸爸接手傳下來的獨家經驗，滷肉選用溫體豬，滷4~6小時後，還需花上一天的時間靜置，讓滷肉入味上色呈現黑金的外觀，最後還要把油濾掉，口感才不油膩；清湯瓜仔肉的湯底是使用豬大骨、瓜仔下去熬成湯，肉也需要提前一天醃製入味。

店內陸陸續續有老顧客上門，忠實顧客甚至一周可以吃上三次，就是被清湯瓜仔肉樸實的滋味，還有入口即化的滷肉吸引。不過，驚訝的是，在物價飆漲的時代，還能吃到一碗25元的滷肉飯，王捷生笑說，已經五年沒漲了，之前還被網友嫌貴！他說，其實店內的菜色不多，每一樣餐點都是慢工出細活，像是滷白菜、筍絲、油豆腐、滷蛋，都是店裡的招牌，就是這基本幾樣菜帶給客人「最簡單的美味」。

「小王清湯瓜仔肉」

地址：台北市萬華區華西街17－4號

電話：02-23707118

營業時間：9:00-20:00(周二公休)

滷至「黑金」的招牌滷肉。記者張芳瑜／攝影
滷至「黑金」的招牌滷肉。記者張芳瑜／攝影
分享
「清湯瓜仔肉」售價60元。記者張芳瑜／攝影
「清湯瓜仔肉」售價60元。記者張芳瑜／攝影
分享
第二代老闆王捷生(中)親自備餐。記者張芳瑜／攝影
第二代老闆王捷生(中)親自備餐。記者張芳瑜／攝影
分享
外帶、內用以菜單顏色區分。記者張芳瑜／攝影
外帶、內用以菜單顏色區分。記者張芳瑜／攝影
分享
滷白菜也是店內必點招牌。記者張芳瑜／攝影
滷白菜也是店內必點招牌。記者張芳瑜／攝影
分享
「滷肉飯」售價25元。記者張芳瑜／攝影
「滷肉飯」售價25元。記者張芳瑜／攝影
分享
店內寬敞的用餐空間。記者張芳瑜／攝影
店內寬敞的用餐空間。記者張芳瑜／攝影
分享

夜市滷肉飯華西街
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

買都買不到的天梭Seastar 1000腕表 2019年新款搶先秀給你看！

2019-04-04 00:29

蒼井優御用攝影師「橫浪修」來台個展 鏡頭下的童趣超療癒

2019-04-03 20:24

LV曼谷發表早秋女裝 monogram放大版和花朵印花超搶鏡

2019-04-03 20:05

哭哭快囤貨！BANILA CO.「結束出清唯一搶購場」下殺2折起　須預約登記

2019-04-03 19:42

他是新光三越董座也是名攝影師 吳東興攝影展父子同框好吸睛

2019-04-03 19:19

鋼鐵人等漫威英雄將出現在這七間家樂福！超過10款復仇者聯盟電影版玩具搶先曝光

2019-04-03 18:36

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15

跟風兒童節！潘文忠臉書曝：我是愛吃大溪豆乾的棒球迷

2019-04-03 17:39

門票年年秒殺！屈臣氏「千人一塊跳ZUMBA」回歸　趕快搶報名

2019-04-03 17:15

在20年的唱片行聽現場演唱很有FU　誠品敦南音樂館辦4場LIVE秀搶票囉～

2019-04-03 17:13

東京必逛據點再加1 誠品生活日本橋開幕日確定！

2019-04-03 17:10

吃貨首選「草莓、芒果麻糬冰淇淋」趁清明連假吃一波

2019-04-03 17:04

放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04

牽手40年、FB分享暖心故事 就送遊輪之旅

2019-04-03 16:52

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

羅浮宮夢幻住一晚 旅宿平台全球徵房客

2019-04-03 16:00

貓奴必備！貓小姐聯名行李箱限量預購 帶喵旅行超療癒

2019-04-03 15:49

台大教授批歧視資深教授 科技部：科研人員老化是警訊

2019-04-03 15:38

日本授權展驚見臺灣傳統市場！台味十足引發熱議

2019-04-03 15:35

必比登台北夜市推薦 15家首次入選

2019-04-03 14:35

人人心中 都住著一個兒童 兒童月High一下！

2019-04-03 14:27

挖掘你的童心 業者推「大人的兒童餐」

2019-04-03 14:27

裘莉、秦嵐大撞包 到底是哪款設計這麼威？

2019-04-03 14:08

另類校園公益「電競」 四校五系217師生「挺好」開打

2019-04-03 13:50

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

嘴唇不保養瞬間老5歲！裸粉色唇膜迸發少女心 韓妞喊「全收」

2019-04-03 13:33

冰凍照樣Q彈！吃貨首選「井村屋草莓、芒果麻糬冰淇淋」趁連假吃一波

2019-04-03 13:33

可當衣服或耳環 愛馬仕絲巾的100種用法你一定要知道

2019-04-03 12:56

Nigo金字招牌！藝術藏品拍賣完售 The Kaw Album 創紀錄 KAWS本人表示…

2019-04-03 10:03

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

買咖啡送早餐！4間必吃的「名古屋喫茶店」　小倉紅豆吐司甜而不膩

2019-04-02 21:43

國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

擦上雅頓限量紅唇膏　為全球女權盡一分心力，販售所得居然100%捐出

2019-04-02 20:24

不讓患者「被漏接」 監察院舉辦自閉畫家作品展

2019-04-02 19:35

在信義區也可以賞花 BELLAVITA中庭變身，漫步春天繽紛花園

2019-04-02 19:22

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

桃園機場與日本高松機場締結為姊妹機場

2019-04-02 17:38

調查：日人首次自慰幻想對象是「女優」 其次才是情人

2019-04-02 17:26
看更多

熱門文章

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

影／果園裡傳哭叫聲 農民趕往救出3隻可愛小豹

2019-04-03 17:59

居家種植盆栽防空汙 擺哪學問大

2019-04-02 23:26

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

東部5.6級地震！嘉義地區超有感

2019-04-03 10:16

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

誤信APP鑑定結果 登山客誤食有毒野菇

2019-04-03 13:38

台東地震 暫無災情傳出

2019-04-03 10:12

南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14

宜蘭3級地震 民眾：超有感！同事尖叫自己被嚇到

2019-04-03 10:50

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

不讓綠島醫師太累 台東馬偕醫院今派醫師助診

2019-04-03 09:48

清明連假一天比一天溫暖 前兩天有雨記得帶傘

2019-04-03 11:03

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04

婦誤信偏方險截肢 醫師3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

2019-04-03 09:39

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

一早地震全台有感 花蓮地區2-3級暫無災情落石

2019-04-03 10:36

清明連假首日 國道南下6路段恐大塞車

2019-04-03 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top