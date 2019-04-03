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方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

我們與「渣」的距離　快躲開的5種感情人渣，誰要跟他演鄉土劇啊？

2019-04-03 22:25聯合報 記者劉小川╱即時報導

人的一生中，總是談過幾段戀愛，當然也會遇上一些渣男渣女，畢竟感情路上，沒有遇過渣人，哪會凸顯出真愛的可貴。

但有時候，渣男或渣女，其實在前期相處時，或許就能感覺出來，以下盤點5種渣人特質，以後談戀愛遇到這類型、這徵兆的人，一定要特別注意啊！

射後不理、只想上床

生理需求人人有，但要直接了當說「有性，沒有愛」的人，卻是幾乎沒有。有一種人，特別善用自己的花言巧語，讓妳一不小心墜入情網，但當發生關係後，就是大家常聽見的「射後不理」，還趁機找個不和的藉口，跟妳當機立斷，立刻找尋下個目標。

只會享福，不會共苦

對於愛情的價值觀，每個人都知道要互相依賴、扶持，才是談感情應該要擁有的基本條件，但在現今社會之中，又有多少人能夠做到這個基本的感情價值。

現代社會的型態，也不需要什麼都靠彼此而活的狀態，不分男女也都越來越獨立過著自己的生活。但有些獨立的女性，反而會寵壞了身邊的另一半，也容易吸引到這種，自私、以自我為中心的男生，總是秉持著「大難來時各自飛」不負責任心態，別讓自己人財兩失呀！

超可怕的控制狂直男

有一種人控制欲比較強，對於妳生活上，大大小小的事情都要掌控，要維持姣好的身材、不能有不良的嗜好習慣、不能常去夜店、跟異性也要保持一定的關係，相處久了之後，妳會發現，身心靈都不是自己的，好像把靈魂賣給了閻王，等著被任意宰割。

自以為是鄉土劇的男/女主角

大家對於「恐怖情人」應該不陌生，剛開始接觸時，可能在小事情觀察下，就可以發現些蛛絲馬跡，如：開車時，就像換個人似地脾氣異常暴躁；對於小事情，態度容易感到不耐煩，也不願意下台階等。這些有可能都是警訊，請大家斟酌交友，也不要為了一時空虛寂寞，「寧濫勿缺」。

四處散發暖氣的中央空調

有些男生或女生，擅長製造氛圍，也許是擁有較高的掌控欲望，必須要維持一點的氛圍才能讓自己感受到活著。像這樣的人，對於女性來說，簡直是無法抵擋那份溫柔的包圍，要多觀察這樣的人再決定要不要跟這樣的人在一起，要不然真的會氣到嘔出幾十兩血。

射後不理的渣男，就等著當女人們茶餘飯後的話題吧！圖／摘自 pexels
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對於愛情的價值觀，要相近才能走得更長久。圖／摘自 pexels
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喜歡控制氛圍的男生，相對的也會控制著妳的一切。圖／摘自 pexels
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對於「恐怖情人」，在剛開始認識時，就能察覺出蛛絲馬跡。圖／摘自 pexels
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不想要同甘共苦，只想享樂的男生，也請遠離他們吧！圖／摘自 pexels
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