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蒼井優御用攝影師「橫浪修」 鏡頭下的童趣 帶來超療癒代表作登台開個展

2019-04-03 20:24聯合報 記者江佩君╱即時報導

一群穿著制服的小孩，一張張圓臉「奧嘟嘟」的用肩膀努力夾著水果，無奈的表情讓人大呼可愛，充滿療癒感，這是日本「空氣感療癒影像大師」橫浪修Osamu Yokonami的代表作品「1000 Children」系列，同時他多次與日本森林系女星蒼井優合作，又有「蒼井優御用攝影師」稱號，這回他帶來攝影代表作「1000 Children」以及「Assembly」等系列作品來台，現在在新光三越國際攝影聯展就可看得到，4月～6月期間巡迴新光三越北、中、南三大店。

橫浪修的代表作品「1000 Children」系列，是以穿著校服的小女孩肩膀夾著水果為創作素材，靈感來源是橫浪修為泰國兒童雜誌拍照時，突發奇想讓小朋友結合當地盛產的水果拍照。「1000 Children」系列，每個小朋友雖然都穿同樣的衣服擺出同樣的動作，但每個小孩都擁有獨特的表情。但要拍出這系列照片可不簡單，展覽現場呈現拍攝過程的幕後畫面，有小朋友不斷嘗試歪著頭拍照的可愛畫面，還有的小朋友忍不住嚎啕大哭了。

此主題也延伸到另一個拍攝系列「Assembly」，是以穿制服的中學生為概念，表達出每個人都是獨立個體，但回歸到整體後，個人性消失，又只看見集體共性的概念。

橫浪修鏡頭下純真清新且帶有空氣感的攝影風格，在日本被稱為療癒系攝影師，作品常刊載於日本各大時尚雜誌。也為蒼井優、新垣結衣、小松菜奈等女星掌鏡。展覽現場也有蒼井優呈現有如「1000 Children」系列的視角作品。現場也有拍照區，擺出蘋果、水蜜桃、楊桃三種水果，讓觀賞者擺出「1000 Children」招牌動作留影，讓觀者與作品產生互動。

2019新光三越國際攝影聯展

4/3～4/22台北信義新天地A9 9F

5/16～6/3台中中港店10F

6/6～6/24高雄左營店10F

A 區 免費參觀

2019 新光三越國際攝影大賽得獎作品

SKM PHOTO影像續事特展室-林誌聰、張雅雯、朱立葦

時序．影像—吳東興攝影展

B 區 購票入場（全票200元、優待票150、新光三越貴賓卡／聯名卡友享全票買一送一）

橫浪修Osamu Yokonami攝影展

他們的世界—吳建衡攝影展

愛LOVE—徐聖淵攝影展

晏人物—張晏廷攝影展

橫浪修「1000 Children」系列。圖／新光三越提供
橫浪修「1000 Children」系列。圖／新光三越提供
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橫浪修Osamu Yokonami攝影展。
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橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
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日本「空氣感療癒影像大師」橫浪修Osamu Yokonami在台灣推出攝影展。圖...
日本「空氣感療癒影像大師」橫浪修Osamu Yokonami在台灣推出攝影展。圖／新光三越提供
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橫浪修多次與日本森林系女星蒼井優合作，又有「蒼井優御用攝影師」稱號。記者江佩君／...
橫浪修多次與日本森林系女星蒼井優合作，又有「蒼井優御用攝影師」稱號。記者江佩君／攝影
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橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
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橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
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橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
橫浪修「1000 Children」系列。記者江佩君／攝影
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