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孤獨、壓力與他鄉：一場王柏融與自己的對戰

日職／王柏融被批一安大王 日人發「悲報」評台灣人嚴酷

LV曼谷發表早秋女裝 monogram放大版和花朵印花超搶鏡

2019-04-03 20:05聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

在艷陽高照的30幾度晴朗天氣中，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）選定One Bangkok空間發表2019早秋系列，此區是曼谷近年最大規模土地開發案，緊鄰歷史悠久的倫波尼公園（Lumphini Park），以城市之肺的綠地呼應早秋女裝的田園風光。

女裝藝術總監Nicolas Ghesquière不以伸展台的走秀方式，而是以17位女星的肖像形象圖來發表早秋，之中也包括演出《把哥哥退貨可以嗎》的Urassaya Sperbund（Yaya），她是當前人氣飆漲的泰國女星，Nicolas Ghesquiere表示，「這次為路易威登拍攝早秋系列的女性，都有不同的個人風格，因此也展現了不同的早秋況味，揮灑自信、同時反映女性身分包羅萬象的多元。」Yaya演繹的田園景色印花配襯格紋單品，也是本季的重點造型，讓都市與鄉村風格在衣櫥中交會。早秋包括美國南方田園、跨性別、重現品牌經典等3大元素，品牌經典意指彷若圓肩小斗篷的繭型肩線、腰封等經典剪裁，裙加褲的穿法，或是異材質拼接喇叭褲，都是重點單品；此外，格子、倫敦精品百貨Liberty London印花，是當季兩大重點圖樣。

包款除了延續夏日Monogram推出新色之外，以Monogram原創圖案的The Monogram Giant做變革，展現在小帽箱包款（The Boite Chapeau）和圓筒化妝小提箱（The Cannes），讓經典圖紋有更為明朗舒展的視覺。

早秋Trunk Clutch包款以丹寧布搭襯Monogram印花為設計。圖／LV...
早秋Trunk Clutch包款以丹寧布搭襯Monogram印花為設計。圖／LV提供
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在泰國人氣飆漲的Yaya也是女裝創意總監Nicolas Ghesquière邀請...
在泰國人氣飆漲的Yaya也是女裝創意總監Nicolas Ghesquière邀請的17位女星之一。圖／LV提供
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早秋Twist手袋有倫敦精品百貨Liberty London的花卉印花款式。圖／...
早秋Twist手袋有倫敦精品百貨Liberty London的花卉印花款式。圖／LV提供
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珍妮佛康娜莉身穿Liberty London印花單品，肩線的繭型輪廓仍是早秋剪裁...
珍妮佛康娜莉身穿Liberty London印花單品，肩線的繭型輪廓仍是早秋剪裁特色。圖／LV提供
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Boite Chapeau Souple包款有早秋的標誌Monogram Gia...
Boite Chapeau Souple包款有早秋的標誌Monogram Giant圖樣。圖／LV提供
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Archlight運動鞋在早秋延伸出涼鞋款式。圖／LV提供
Archlight運動鞋在早秋延伸出涼鞋款式。圖／LV提供
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路易威登在曼谷全新One Bangkok空間發表2019早秋女裝。記者楊詩涵／攝...
路易威登在曼谷全新One Bangkok空間發表2019早秋女裝。記者楊詩涵／攝影
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路易威登在曼谷的場地，為呼應美國南方田園印花搭襯格紋的設計元素，有以往少見的恣意...
路易威登在曼谷的場地，為呼應美國南方田園印花搭襯格紋的設計元素，有以往少見的恣意生長的花卉布置。記者楊詩涵／攝影
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延續夏日的monogram包款，早秋推出新色。記者楊詩涵／攝影
延續夏日的monogram包款，早秋推出新色。記者楊詩涵／攝影
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路易威登在曼谷全新One Bangkok空間發表2019早秋女裝。記者楊詩涵／攝...
路易威登在曼谷全新One Bangkok空間發表2019早秋女裝。記者楊詩涵／攝影
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鍾楚曦手上拿的是Monogram Giant圖樣的Cannes手袋。圖／LV提供
鍾楚曦手上拿的是Monogram Giant圖樣的Cannes手袋。圖／LV提供
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早秋的多樣Vernis漆亮皮革包款，靈感來自Marc Jacobs當初加入路易威...
早秋的多樣Vernis漆亮皮革包款，靈感來自Marc Jacobs當初加入路易威登時期打造的第一個皮件系列。圖／LV提供
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綠色水洗丹寧Dauphine手袋有視覺新鮮感，飾邊以小牛皮製成。圖／LV提供
綠色水洗丹寧Dauphine手袋有視覺新鮮感，飾邊以小牛皮製成。圖／LV提供
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泰國曼谷
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