LV曼谷發表早秋女裝 monogram放大版和花朵印花超搶鏡

2019-04-03 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在艷陽高照的30幾度晴朗天氣中，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）選定One Bangkok空間發表2019早秋系列，此區是曼谷近年最大規模土地開發案，緊鄰歷史悠久的倫波尼公園（Lumphini Park），以城市之肺的綠地呼應早秋女裝的田園風光。

女裝藝術總監Nicolas Ghesquière不以伸展台的走秀方式，而是以17位女星的肖像形象圖來發表早秋，之中也包括演出《把哥哥退貨可以嗎》的Urassaya Sperbund（Yaya），她是當前人氣飆漲的泰國女星，Nicolas Ghesquiere表示，「這次為路易威登拍攝早秋系列的女性，都有不同的個人風格，因此也展現了不同的早秋況味，揮灑自信、同時反映女性身分包羅萬象的多元。」Yaya演繹的田園景色印花配襯格紋單品，也是本季的重點造型，讓都市與鄉村風格在衣櫥中交會。早秋包括美國南方田園、跨性別、重現品牌經典等3大元素，品牌經典意指彷若圓肩小斗篷的繭型肩線、腰封等經典剪裁，裙加褲的穿法，或是異材質拼接喇叭褲，都是重點單品；此外，格子、倫敦精品百貨Liberty London印花，是當季兩大重點圖樣。