哭哭快囤貨！BANILA CO.「結束出清唯一搶購場」下殺2折起 須預約登記

2019-04-03 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



韓國美妝品牌BANILA CO.台灣結束代理，讓許多愛用者嘆息聲不斷，代理商提供了一個最後囤貨的機會，4月9日至4月12日舉辦「Bye-bye sale唯一搶購場」，多款底妝、保養、彩妝等明星商品下殺2折起、熱銷單品66元起，尤其是全球平均不到3秒就賣出一罐的卸妝神器「Zero零感肌瞬卸凝霜」更要手刀快搶。因場地空間有限，活動將採線上免費門票預約登記。

BANILA CO.「Bye-bye sale唯一搶購場」推出的卸妝高手Zero囤貨組包含Zero零感肌瞬卸凝霜100ml正貨6罐、Zero零感肌瞬卸凝霜7ml豪華旅用版24罐，原價7,740元、特價2,990元；24小時卸妝水嫩奇肌買1送1組包含Zero零感肌瞬卸凝霜經典款100ml正貨、極潤光透幻顏凝凍50ml正貨，原價1,940元、特價690元；有飾無孔超服貼粉底液30ml原價1,290元、特價650元；光透氣墊無瑕粉凝霜BE10（15g X 2入）原價1,290元、特價650元；赴韓採購必買的有飾無孔妝前露系列原價890元、特價450元；VV小臉緊緻精華原價1,890元、特價650元，VV小臉彈潤乳霜原價1,890元、特價650元，VV小臉彈潤粉凝霜原價1,490元、特價650元。

現場還有明星單品超級折扣區2.7折起，疊疊樂買越多越便宜，原價1,000～1,890元單品均一特價650元，2件以上特價再8折；原價560～990元單品均一特價450元，2件以上特價再8折；原價350～559元單品均一特價299元，5件以上特價再66折；原價100～349元單品均一特價100元，5件以上特價再66折，平均1件只要66元銅板價。