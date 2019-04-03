他是新光三越董座也是名攝影師 吳東興攝影展父子同框好吸睛

2019-04-03 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新光三越國際攝影聯展自2007年舉辦後，自此十餘年來致力於攝影藝術推廣，把許多國際攝影大師作品帶來台灣，也提供攝影愛好者發表平台培養台灣新生代攝影師。2019年特別邀請到日本「空氣感影像大師」橫浪修Osamu Yokonami來台。

2019新光三越國際攝影聯展4月3日起在新光三越台北信義新天地A9 9樓展開，這次共集結37位影像藝術家、300多幅影作品。包括橫浪修Osamu Yokonami攝影展，以及三位台灣新生代攝影師吳建衡、徐聖淵、張晏廷作品同台展出。

當中，自然也包括最熱愛攝影的董座、吳東興攝影展，新光三越董事長吳東興從大學就愛上攝影，攝影時光超過60年，相機不離身的他，拍照已成為他生活最自在歡喜的日常，年年努力拍照按時交功課，把攝影作品帶來新光三越國際攝影聯展與大眾分享。今年他帶來一幅幅粉嫩的櫻花作品，集結他這5年在台灣、日本拍攝的櫻花身影，帶來「時序．影像」攝影展。

吳東興是勤奮的攝影師，因為櫻花盛開期只有短短1、2星期，為了捕捉櫻花最美的姿態，上班前也不忘在信義區捕捉拍攝，就算下雨天也阻擋不了他出門拍照的興致，追逐櫻花的腳步包括台灣的陽明山、天母、淡水、三芝、九族文化村，以及日本東京、京都等地。

吳東興不僅愛攝影，也是新光三越國際攝影聯展創辦人，每年攝影展吳東興都會親自出席導覽，可以看出他的重視程度。展覽中也可見到他的兩位公子新光三越總經理吳昕達、執行副總吳昕陽低調的陪同，力挺老爸，在攝影展中也讓媒體捕捉到難得一見父子三人同框的畫面。

2019新光三越國際攝影聯展

4/3～4/22台北信義新天地A9 9F

5/16～6/3台中中港店10F

6/6～6/24高雄左營店10F

※ 上述閉展最後一天皆開放至晚間6:00止