鋼鐵人等漫威英雄將出現在這七間家樂福！超過10款復仇者聯盟電影版玩具搶先曝光

2019-04-03 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



即將在4月上映的復仇者聯盟4終局之戰未演先轟動，影迷們不斷從預告片猜測可能的劇情，更對漫威英雄們最新配裝拭目以待，家樂福特與迪士尼、HASBRO、聯合利華等跨品類聯名推出復仇者聯盟商品，於4月10日上架漫威版CLEAR三款新裝洗髮精，以及復仇者聯盟4電影版孩之寶玩具公仔，並且在全台7間家樂福擺設大型漫威英雄電影版等比模型，邀漫威迷共同歡聚。

至於7間擺設大型漫威英雄電影版等比模型的家樂福據點，包括蟻人在文心店、鋼鐵人在內湖店、鷹眼在新店店、美國隊長在彰化店、雷神索爾在鼎山店、浩克在經國店、浣熊在汐科店。