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鋼鐵人等漫威英雄將出現在這七間家樂福！超過10款復仇者聯盟電影版玩具搶先曝光

2019-04-03 18:36聯合報 記者何雅玲╱即時報導

即將在4月上映的復仇者聯盟4終局之戰未演先轟動，影迷們不斷從預告片猜測可能的劇情，更對漫威英雄們最新配裝拭目以待，家樂福特與迪士尼、HASBRO、聯合利華等跨品類聯名推出復仇者聯盟商品，於4月10日上架漫威版CLEAR三款新裝洗髮精，以及復仇者聯盟4電影版孩之寶玩具公仔，並且在全台7間家樂福擺設大型漫威英雄電影版等比模型，邀漫威迷共同歡聚。

至於7間擺設大型漫威英雄電影版等比模型的家樂福據點，包括蟻人在文心店、鋼鐵人在內湖店、鷹眼在新店店、美國隊長在彰化店、雷神索爾在鼎山店、浩克在經國店、浣熊在汐科店。

這次跨品類聯名活動最吸晴的除了首度於電影前曝光的限量玩具公仔，還有由家樂福、迪士尼、HASBRO、聯合利華等共同推出的復仇者聯盟聯名刮刮樂活動。4月10日至23日活動期間，購買漫威版CLEAR去屑洗髮精，搭配任一款孩之寶復仇者聯盟4玩具公仔，即可現折50元(單筆發票限折一次)，還可獲得一張刮刮卡，贈品多達15,000份、總價值超過1百萬元以上。其中，頭獎將送出Sony 55吋4K液晶電視，其次獎項多為漫威英雄周邊商品。

漫威復仇者聯盟電影四豪華泰坦英雄薩諾斯，原價599元、特價559元(活動期間4/...
漫威復仇者聯盟電影四豪華泰坦英雄薩諾斯，原價599元、特價559元(活動期間4/10~4/23)。圖/家樂福提供
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復仇者聯盟四電子泰坦英雄鋼鐵人，原價999元、特價899元(活動期間4/10~4...
復仇者聯盟四電子泰坦英雄鋼鐵人，原價999元、特價899元(活動期間4/10~4/23)。圖/家樂福提供
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漫威復仇者聯盟四6吋豪華人物組，，原價599元、特價559元(活動期間4/10~...
漫威復仇者聯盟四6吋豪華人物組，，原價599元、特價559元(活動期間4/10~4/23)。圖/家樂福提供
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復仇者聯盟四電子泰坦英雄美國隊長，原價999元、特價899元(活動期間4/10~...
復仇者聯盟四電子泰坦英雄美國隊長，原價999元、特價899元(活動期間4/10~4/23)。圖/家樂福提供
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復仇者聯盟四電子泰坦英雄黑豹，原價999元、特價899元(活動期間4/10~4/...
復仇者聯盟四電子泰坦英雄黑豹，原價999元、特價899元(活動期間4/10~4/23)。圖/家樂福提供
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漫威復仇者聯盟四6吋人物組，原價399元、特價369元(活動期間4/10~4/2...
漫威復仇者聯盟四6吋人物組，原價399元、特價369元(活動期間4/10~4/23)。圖/家樂福提供
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