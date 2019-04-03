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士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15聯合報 記者柯意如╱即時報導

隨著2019米其林必比登夜市名單公佈，把許多美味小吃再推上版面，其中位於士林夜市的生煎包老店：「鍾記原上海生煎包」光榮上榜，該店有鮮肉包、高麗菜包2種招牌口味，因為料多味美，很受觀光客與學生族群推薦，在競爭激烈的夜市才能始終受到歡迎。「鍾記原上海生煎包」在士林夜市打響名號後曾搬過家，目前位於台北市士林區小東街38號，依舊是人氣排隊名店。

士林「鍾記原上海生煎包」入選米其林必比登。圖／IG @shaopingdu提供
士林「鍾記原上海生煎包」入選米其林必比登。圖／IG @shaopingdu提供
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「鍾記」煎包麵皮製作費工，內餡豐盛，包子底酥香酥脆。網友分享生煎包口感皮Q彈、餡多汁，高麗菜包自然清甜又爽脆，肉包噴香邊吃要邊注意湯汁，可說是清爽不油膩的銅板點心，難怪擄獲米其林的心。

士林「鍾記原上海生煎包」入選米其林必比登。圖／聯合報系資料照
士林「鍾記原上海生煎包」入選米其林必比登。圖／聯合報系資料照
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除了米其林必比登推薦的「鍾記原上海生煎包」之外，IG吃貨們也幫大家推薦了以下也很美味的生煎包，大家一起放到口袋名單，逛街的時候開吃吧！

中山站「老上海生煎」IG爆紅 吃過都讚

滑IG時經常看到，網友推薦一家在台北捷運中山站附近的生煎包店「老上海生煎」，到底有什麼魅力讓這家小店在IG一直燒到饕客呢？看照片時就很難不被那美麗的外皮吸引，金黃光澤看就很療癒，這款白嫩面皮與金黃脆皮的交錯，吃了還會爆汁的生煎包，名聲很快就在社群傳開，成為人氣小吃。

中山站「老上海生煎」是IG知名夯店。圖／IG @karen____lin提供
中山站「老上海生煎」是IG知名夯店。圖／IG @karen____lin提供
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網友分享品嘗「老上海生煎」要小心燙口，金黃外皮的部分酥脆，咬下生煎包那一刻可說口口滿足，搭醋一塊吃味道也很棒。要特別注意的是店家堅持現包現煎，生煎包為限量發售賣完為止，許多吃貨都用預約訂購方式，如第一次去的客人怕撲空，可考慮先預訂。「老上海生煎」日前公告清明連假時期4/4～4/7公休，其他時間預約方式可上粉絲專頁查詢。

許記生煎包 網友讚沒吃過就不算到過師大

師大商圈開業30年以上「許記生煎包」，原本就是排隊名店，灑滿白芝麻的外皮，永遠都能吸引路過客加入隊伍買盒當點心，吃得燙口也甘願。從小吃到大的粉絲稱讚：沒有吃過「許記生煎包」，就不算來過師大商圈。

網友分享「許記生煎包」精緻小巧，內餡鮮香湯汁濃郁，起鍋前撒上炒香的白芝麻，肉鮮皮嫩湯汁濃香，不用加上醬油膏也很夠味。

「許記生煎包」是師大商圈老店。圖／聯合報系資料照
「許記生煎包」是師大商圈老店。圖／聯合報系資料照
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高雄「上海生煎湯包」 網友推煎包搭油豆腐細粉

位於南台灣，高雄三民區熱河一街上的名店「上海生煎湯包」，在IG上也經常獲得吃貨推薦，據粉絲描述，經常還沒開就有人開始等候。網友分享吃法是要「咬一口吸湯汁後」，品嘗原味後再沾醬。

南台灣網友推薦高雄「上海生煎湯包」。圖／IG @lu1330提供
南台灣網友推薦高雄「上海生煎湯包」。圖／IG @lu1330提供
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網友分享口感，生煎湯包的底部是香脆的，搭配上燙口湯汁，適當調味的肉餡，要小心避免燙到。必搭配「生煎湯包」的好搭檔，是一碗清淡爽口的「油豆腐細粉湯」，是網友推薦的招牌組合，一口湯、一口包吃得很滿足。

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