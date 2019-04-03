東京必逛據點再加1 誠品生活日本橋開幕日確定！

2019-04-03 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



誠品首度跨出華人圈，前進東京日本橋的首家據點「誠品生活日本橋」，開幕日期確定，將於今年9月27日開幕。

日本橋街區再開發計畫，位於室町三丁目的最新商辦混合大樓「日本橋室町三井TOWER」即將登場，「日本橋室町三井TOWER」地上共26層、地下3層，其中5至25樓為辦公區，3樓為大型展演廳。當中，「COREDO室町TERRACE」商場位於地下1樓至2樓，而「誠品生活日本橋」位於2樓。地下1樓與東京地下鐵「三越前」站及JR「新日本橋」站連通。

誠品生活在日本的經營模式與台灣不同，「誠品生活」與「三井不動產」在日本共同成立合資公司，然後將「誠品生活」的商標權授權給日本百年書店「有隣堂」，由有隣堂書店實際執行營運誠品生活日本橋，誠品生活則提供如何表現出正宗誠品原味的know-how。

「誠品生活日本橋」進駐品牌由誠品生活與共同參與，誠品生活會把一些台灣品牌帶過去日本，包括引進誠品書店經典的「誠品選書」、「職人推薦」、「年度暢銷書榜」企劃概念，以及把誠品信義店的「Cooking Studio」料理實演帶去日本。有隣堂也會針對當地品牌招商，融合東京 X 台灣的台日品味。