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放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04聯合報 記者劉小川╱即時報導

最近的減肥趨勢中，多數都能看到呼籲要避免攝取碳水化合物，也就是不吃澱粉，但近期有研究指出，「吃義大利麵，居然可以幫助減肥」，一周可以瘦下0.5公斤。

根據外電報導，加拿大多倫多聖麥可醫院St. Michaels Hospital，近期進行了研究，將2,500人分為兩組，一組人，一周進食3.3份的義大利麵，另一組人則是吃食物用的碳水化合物，如飯、麵包與馬鈴薯等。

之後側蓮體中與BMI，居然發現，吃義大利麵的人，居然在一周內瘦了0.5公斤，雖然幅度不大，但卻讓人驚訝，原來碳水化合物不一定會讓人變胖。

之前常聽到專家建議，採用低醣飲食，可以維持健康。但老實說，市面上有太多的飲食文與減肥潮流知識，搞得大家都不知道哪條才是真相。

針對加拿大的研究，就有專家表示，以健康的飲食來說，碳水化合物根本就是無害的東西，像是義大利麵，針對此項研究也證實了，並非是真的讓人發胖的主要原因。

所以到底吃義大利麵能夠減重的原因是什麼呢？因為義大利麵是屬於「低升糖指數」的食物，就像我們常會吃到的燕麥、豆漿類。由於這些低升糖類的食物，對於身體來說是消化速度較慢的，所以大家也請放寬心的食用吧！

其實之前也有澳洲的研究，發現義大利麵含有的穀物成分，不是讓體重增加的關鍵因素，之前義大利也曾針對義大利麵研究，認為吃義大利麵，不會增加體重。

總之，減肥重點還是在飲食上的控制，以及運動，而不是單靠吃某項食物，或是不吃某類食物就能達成囉！

義大利麵是屬於「低升糖指數」的食物，在體內消化速度較慢，就不用擔心胖的問題囉！圖...
義大利麵是屬於「低升糖指數」的食物，在體內消化速度較慢，就不用擔心胖的問題囉！圖／摘自 pexels
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姐妹們，放心大口的吃義大利麵吧！圖／摘自 pexels
姐妹們，放心大口的吃義大利麵吧！圖／摘自 pexels
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澳洲研究指出，適量的吃義大利麵，有助於減肥。圖／摘自 pexels
澳洲研究指出，適量的吃義大利麵，有助於減肥。圖／摘自 pexels
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義大利減肥
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