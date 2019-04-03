這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



賣場商品經常會隨著時令或消費者反應汰舊換新，能夠長年熱賣的商品肯定有過人之處。MUJI無印良品迎接15周年生日慶，除了提出多樣優惠，更發表從2004年至今長銷15年的10大精選商品，涵蓋穿著到生活各面向，快來看看你買過了沒！

●壁掛式CD音響（4,980元）

現代人習慣用手機或電腦聽音樂，但對年長者與孩童來說，複雜的步驟可能讓聽音樂變成需要協助才能完成的事。MUJI無印良品的壁掛式CD音響讓播放音樂回歸單純，簡約外型與簡單功能令聆聽更放鬆自在，輕拉電源線即可播放或停止，附遙控器，並新增FM調頻廣播及重複播放功能，搭配專用底盤即可安裝於牆面。

●男有機棉兩入內衣（350元）

MUJI無印良品致力於製作出無壓迫穿著感的男性內衣，使用100%有機棉，保有柔軟舒適的觸感。為了方便消費者每日換穿，2019年實施新價格，由原價390元調降為350元。

●男有機棉內褲（210元）

每天都需要換穿的貼身衣物，更應以舒適、透氣為主要選購考量，MUJI無印良品除了強調以柔軟觸感的有機棉製作之外，為了將腰部的壓迫感降到最低，使用束縛感較少的鬆緊帶設計。

●PP資料盒（350～560元）

使用可隱約看見內部的半透明PP素材製作，適合收納各式物品，基本寸法的設計，可搭配無印良品的各式家具使用，有效利用小空間，也可依據需求將各式尺寸的PP資料盒相互堆疊使用。因平實的價格與嚴選材質，成為MUJI無印良品最熱銷的收納用品系列之一。

●壓克力收納系列（40～1,190元）

設計思維來自於「將收納打造為看得見的風景」，多用途的透明壓克力盒適合收納飾品、文具等小物件，可清楚看見內容物、方便找尋。

●掃除系列（40～570元）

居家必備的清潔用品繁多，如果尺寸與色彩不一，就容易令空間有雜亂感。MUJI無印良品為了將閒置的清掃工具也化為生活的風景，特別提出一對多設計，使用專屬握桿並搭配各式清潔工具即可使用，像是清除毛絮的清潔滾輪、掃地的掃帚、畚箕與拖把等。

●PP晒衣架（70～100元）

愛惜衣物避免染色的同時，也應留意領口不宜過度拉扯，以免造成變形。MUJI無印良品的PP衣架連掛衣服的角度都設想周到，採特殊造型設計，晾T恤及運動服時不易造成領口變形。

●敏感肌肌膚保養系列（90～860元）

身體需要喝飽水，肌膚也是，水是保養品的基礎成分，好吸收最重要。MUJI無印良品的敏感肌肌膚保養系列特別嚴選經過數十年過濾而成的日本岩手釜石天然水製成，PH值呈現和淚水相同的弱鹼性，溫和潤澤。

●化妝棉（79～169元）

化妝棉不僅可用於卸妝等日常清潔，與化妝水搭配也可當做保濕面膜，成為保養的第一步。MUJI無印良品的化妝棉使用長纖維的棉花製成，觸感柔軟且用途廣泛，夾鍊袋包裝可保持清潔衛生。

●SUS不鏽鋼／鋼製層架組（2,100～9,600元）

可依據居家習慣改變使用方式的家具，保有靈活度的同時也強調堅固耐用，MUJI無印良品的SUS層架從學生時期的書架、書桌到更衣室、洗衣間等都適用。