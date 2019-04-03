台大教授批歧視資深教授 科技部：科研人員老化是警訊

2019-04-03 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



科技部日前表示，國內科研世代有斷層趨勢，我國未滿40歲大專校院專任教師，由101學年度的36%逐年降至106學年度的25%。為延攬國外優秀年輕人才，科技部長陳良基上月底率九所國內大學赴歐攬才，引發台大資深教授季瑋珠不滿表示，「我們是『尸位素餐』的垃圾嗎？這是嚴重的年齡歧視。」對此，科技部回應，我國40歲以下大專校院專任教師以及科技部計畫主持人人數逐年下降的相關數據，皆顯示科研人員整體結構老化，對於學術研究長期而言是一項警訊，也是我國當今面臨的重要課題。

科技部指出，面臨愈趨嚴峻的全球人才競爭，為提供各大學國際攬才的激勵方案，科技部自106年9月推動「年輕學者養成計畫」，包括「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」兩類。計畫至今邁入第2年，108年度計畫通過案中，來自美國、日本、德國、法國等國外機構的計畫得主計有13位，海外機構申請比率（8%）較107年同期（5%）為高，顯示去年4月科技部赴美國攬才效益已逐漸展現。