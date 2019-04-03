親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

台大教授批歧視資深教授 科技部：科研人員老化是警訊

2019-04-03 15:38聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

科技部日前表示，國內科研世代有斷層趨勢，我國未滿40歲大專校院專任教師，由101學年度的36%逐年降至106學年度的25%。為延攬國外優秀年輕人才，科技部長陳良基上月底率九所國內大學赴歐攬才，引發台大資深教授季瑋珠不滿表示，「我們是『尸位素餐』的垃圾嗎？這是嚴重的年齡歧視。」對此，科技部回應，我國40歲以下大專校院專任教師以及科技部計畫主持人人數逐年下降的相關數據，皆顯示科研人員整體結構老化，對於學術研究長期而言是一項警訊，也是我國當今面臨的重要課題。

科技部指出，面臨愈趨嚴峻的全球人才競爭，為提供各大學國際攬才的激勵方案，科技部自106年9月推動「年輕學者養成計畫」，包括「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」兩類。計畫至今邁入第2年，108年度計畫通過案中，來自美國、日本、德國、法國等國外機構的計畫得主計有13位，海外機構申請比率（8%）較107年同期（5%）為高，顯示去年4月科技部赴美國攬才效益已逐漸展現。

科技部表示，科技部作為所有科研團隊的後盾，對於科研人才各研究職涯發展，以「人才流生態系」的思維，依照科技人才年齡層、研究實力、專業領域、計畫科研人力運用等面向考量，已規劃一套完善培植及補助機制，科技部都有對應各發展階段的支援方案，盡全力提供不同階段的學術支援，以致力於完善我國學術環境、提升在地影響力及國際競爭力。

科技部表示，我國40歲以下大專校院專任教師以及科技部計畫主持人人數逐年下降的相關...
科技部表示，我國40歲以下大專校院專任教師以及科技部計畫主持人人數逐年下降的相關數據，皆顯示科研人員整體結構老化，對於學術研究長期而言是一項警訊，也是我國當今面臨的重要課題。本報資料照片
分享

台大職涯
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

羅浮宮夢幻住一晚 旅宿平台全球徵房客

2019-04-03 16:00

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

貓奴必備！貓小姐聯名行李箱限量預購 帶喵旅行超療癒

2019-04-03 15:49

日本授權展驚見臺灣傳統市場！台味十足引發熱議

2019-04-03 15:35

必比登台北夜市推薦 15家首次入選

2019-04-03 14:35

人人心中 都住著一個兒童 兒童月High一下！

2019-04-03 14:27

挖掘你的童心 業者推「大人的兒童餐」

2019-04-03 14:27

裘莉、秦嵐大撞包 到底是哪款設計這麼威？

2019-04-03 14:08

另類校園公益「電競」 四校五系217師生「挺好」開打

2019-04-03 13:50

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

嘴唇不保養瞬間老5歲！裸粉色唇膜迸發少女心 韓妞喊「全收」

2019-04-03 13:33

冰凍照樣Q彈！吃貨首選「井村屋草莓、芒果麻糬冰淇淋」趁連假吃一波

2019-04-03 13:33

可當衣服或耳環 愛馬仕絲巾的100種用法你一定要知道

2019-04-03 12:56

Nigo金字招牌！藝術藏品拍賣完售 The Kaw Album 創紀錄 KAWS本人表示…

2019-04-03 10:03

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

買咖啡送早餐！4間必吃的「名古屋喫茶店」　小倉紅豆吐司甜而不膩

2019-04-02 21:43

國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

擦上雅頓限量紅唇膏　為全球女權盡一分心力，販售所得居然100%捐出

2019-04-02 20:24

不讓患者「被漏接」 監察院舉辦自閉畫家作品展

2019-04-02 19:35

在信義區也可以賞花 BELLAVITA中庭變身，漫步春天繽紛花園

2019-04-02 19:22

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

桃園機場與日本高松機場締結為姊妹機場

2019-04-02 17:38

調查：日人首次自慰幻想對象是「女優」 其次才是情人

2019-04-02 17:26

漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點　烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21

比鑽石還珍貴罕見的華麗紅寶石！梵克雅寶頂級珠寶展4月底登台

2019-04-02 16:45

膠原蛋白飲含過量防腐劑 近400公斤全退運

2019-04-02 16:44

美妝天后宮母親節出招 SOGO化妝品5千送5百再撒2千元購物金

2019-04-02 16:37

4月4日開賣! 蜷尾家X魚刺人推出兒童節連假限定冰品

2019-04-02 16:00

500萬人參加！「首爾夜貓子夜市」吃美食、買文創　4月5日登場

2019-04-02 15:45

故宮南院可吃到頂級鍋物 日本和牛肉高貴不貴ＣP值高

2019-04-02 14:48

綠巨人玉米粽 全家端午預購跨界玩創意

2019-04-02 14:48

敷完面膜細菌「四代同堂」？ 皮膚科醫師這樣說

2019-04-02 14:47

六福村推「動物派對」 遊客有機會親手餵猴子吃竹筒飯

2019-04-02 14:47

動物控一定愛！幾米 x LeSportsac聯名系列限量上市

2019-04-02 14:23

泡溫泉能達「熱療」效果？ 癌症專家這麼說

2019-04-02 14:02

林心如穿「亂畫」西裝 登國外知名時尚評論網

2019-04-02 13:31

最新！2019全球旅客最喜愛航空公司名單揭曉 長榮名列第三

2019-04-02 12:34

連假4天 cama café「辻利抹茶餅乾只要1元」

2019-04-02 12:21
看更多

熱門文章

發票千萬大獎中獎清冊出爐 開出20張創新高

2019-04-02 16:49

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

2019-04-02 20:38

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點　烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

為什麼大人也爽放兒童節？原來這是有法律規定的

2019-04-02 22:43

北市鬧區藏毒蛇窟 全台每年千人生死都靠牠們

2019-04-02 16:31

英國首相竟然吃發霉果醬？在濕熱的台灣別這麼做

2019-04-02 17:21

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

老公請喪假卻遭同事瘋狂指責 她怒：勞基法是假的？

2019-04-02 21:01

影／漁港垂釣會議爆退席抗議先射箭再畫靶 唐鳳錯愕

2019-04-03 13:53

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

清明時節雨紛紛？氣象局一張圖說明清明連假4天天氣

2019-04-02 17:28

高血壓刻意清淡不吃鹽 婦人水中毒買菜昏倒路邊

2019-04-02 20:00

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

幫訂便當遭嫌棄 OL爆氣貼紙條嗆「再吵吃大便」

2019-04-02 21:21

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

居家種植盆栽防空汙 擺哪學問大

2019-04-02 23:26

1-2月發票特別獎 嘉義15元買報紙中千萬元

2019-04-02 16:49

高鐵南延重定調 考量國土區域發展銜接南迴

2019-04-02 16:56

每日星座運勢／天秤頭腦清醒財運佳 工作表現不錯

2019-04-03 00:00

顧肚子、娛樂海釣怎開放？唐鳳邀齊3方 今討論砲聲隆隆

2019-04-03 11:14

不想人擠人賞櫻 日本新潟人氣暴漲

2019-04-02 18:59

愛發「雞湯文」並非為博取同情 而是一路上跌跌撞撞的過來人

2019-04-03 00:45

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

高鐵南延屏東 目標環島鐵路網

2019-04-03 00:45

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

東部5.6級地震！嘉義地區超有感

2019-04-03 10:16

國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top