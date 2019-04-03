想成為穿搭高材生 「華山玻璃屋」質感選物限時推出

2019-04-03 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



想成為今年春夏的穿搭高材生，不妨走一趟由極簡選品Awaken和輕珠寶品牌 OLIVIA YAO JEWELLERY 合作，共同打造的「華山玻璃屋」，活動自即日起至5月22日，在華山玻璃屋內獨家展示質感選物品牌，裡頭有不少可以讓日常穿搭不失經典簡約，卻更多了創意玩味，為生活增添搭配樂趣的時尚單品。

包括：德國背包Ucon Acrobatics 、西班牙質感腕表MR.BOHO、台灣飾品配件RECOVERY、香港包袋品牌HELLOLULU等等。

其中，由 Awaken 總代理的德國設計品牌 Ucon Acrobatics，訴求採用環保材質兼具防水機能性，極簡外型更添加歐式品味。2019 春夏新品-Frederik，則顛覆舊款開口設計的框架，採用金屬扣環做為固定，可向前、向後，以不同的凹折方式，展現包款外形多變的玩趣，亦可自行調節容量，讓外出收納更輕鬆。

同時，本季Ucon Acrobatics也推出全新潮極綠，加入墨綠新色調的新包款，同時並利用高端分子技術（高周波）結合獨特防水塔普林布料，將布料與縫線中的空隙完全密封，達到「完全防水」效果，訴求即使梅雨季節也不怕愛包濕答答。另，還有摩卡褐，以及百搭的潮極黑。

此外，在「華山玻璃屋」內還有首度進軍台灣的西班牙腕表品牌MR.BOHO，令人無法抗拒的巴塞隆納風格，每支MR.BOHO表款都是採用日本石英機芯，在防水係數上也做到了5ATM，有許多品牌的手表多只做到3ATM，但價格卻是MR.BOHO的兩倍。