貓奴必備！貓小姐聯名行李箱限量預購 帶喵旅行超療癒

2019-04-03 15:49 聯合新聞網 聯合數位文創



聯合數位文創人氣插畫家「貓小姐 Ms. Cat」與行李箱品牌「德國NaSaDen納莎登」首度推出聯名限量設計款圓夢故事箱。誰說行李箱只能是冰冷的金屬黑白灰，插畫家聯名系列，原創萌貓插畫躍身行李箱，「躲喵喵」、「櫻の喵」、「潛水喵」三款不同主題喵喵，讓貓奴們帶喵一起旅行，超高辨識度溫暖人心，一推出便引起貓奴熱烈討論，粉絲熱情開搶！

圖/文 聯合數位文創提供。 分享 facebook

旅行是圓夢的開端，選擇屬於自己的獨一無二行李箱，帶喵一起來場小旅行，新無憂系列行李箱使用TSA海關鎖，保障安全性無虞，不僅外觀可愛賣萌，多功能收納內裡，兼具機能性和29吋大空間能夠輕鬆收納，每款行李箱更附贈專屬防塵套，萌喵也能受到完美保護。

圖/文 聯合數位文創提供。 分享 facebook

創作者「貓小姐」正業是文字工作者，不務正業時是畫貓人，喜歡用詼諧的手法，開貓的玩笑，創作貼近貓奴的生活日常受到廣大愛貓人關注。總結多年養貓經驗與觀察心得，推出《說貓的壞話》、《貓咪購物台》、《貓咪使用手冊》、《浮世貓繪》及《台灣貓日子》。更多與貓小姐相關之最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐的貓奴生活」。

圖/文 聯合數位文創提供。 分享 facebook

插畫家聯名系列同步推出「二搞創意」原創插畫聯名系列。「二搞創意」擅長以手繪細膩呈現台灣街景，其插畫充滿復古懷舊記憶與童趣風格，最適合擁有不同個性、喜愛獨特的旅行家，一起勇敢冒險，青春出發！

更多商品資訊請上NaSsDen官網查詢。