親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

開嗆韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

北市南港CITYLINK大樓火警 点爭鮮油鍋起火疏散20人

裘莉、秦嵐大撞包 到底是哪款設計這麼威？

2019-04-03 14:08聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

之前韓國女星朴信惠赴巴黎時裝周看秀，換拎多款Valentino春夏新推出的VRING包，連帶為這款包帶來不少關注度。而最近又有不少中西女星紛紛跟上潮流，以同款VRING包搭配不同造型，包括安潔莉娜裘莉、秦嵐、佘詩曼及小S等都人，又增強了勸敗效果啊！

安潔莉娜裘莉日前出席聯合國演講為阿富汗女性發聲，演說當日會晤聯合國與會賓客時，穿上絲質襯衫搭配風衣外套展現俐落摩登女性氣質，肩背VRING黑紅雙色包款點亮整體造型。其實裘莉一直以來都偏好簡約配色的服飾，在這種正式場合利用鮮明配色的包款作為整身重點，既可以維持低調莊重的整體感，卻又不失細節魅力，是很簡單又聰明的搭配法。

因《延禧攻略》翻紅的「富察皇后」秦嵐，同樣以西裝外套穿出俐落感，並搭配黑紅雙色VRING包注入優雅柔美。而同劇「嫻妃」佘詩曼，選擇一身黑白造型穿出酷帥氣質。總是很有自己風格的小S，則用休閒的牛仔襯衫配同款VRING包，有種「不搭也是搭」的幽默感，自信爆棚。

VRING包是Valentino春夏嶄新推出的包款，以柔滑小牛皮打造還搭配了金屬扣環、V字logo與皮質緞帶，優雅可愛兼具，除了眾女星撞包的黑紅拚色設計，還有許多不同配色和尺寸可選擇。

Valentino Garavani VRING紅色馬鞍包，48,800元。圖／...
Valentino Garavani VRING紅色馬鞍包，48,800元。圖／Valentino提供
分享
Valentino Garavani VRING肉桂色與象牙白雙色肩背包，88,...
Valentino Garavani VRING肉桂色與象牙白雙色肩背包，88,000元 (中型尺寸)。圖／Valentino提供
分享
因《延禧攻略》翻紅的「富察皇后」秦嵐，以西裝外套穿出俐落感，並搭配Valenti...
因《延禧攻略》翻紅的「富察皇后」秦嵐，以西裝外套穿出俐落感，並搭配Valentino Garavani VRING黑紅雙色包注入優雅柔美。圖／Valentino提供
分享
Valentino Garavani VRING紅黑雙色肩背包，10萬2,000...
Valentino Garavani VRING紅黑雙色肩背包，10萬2,000元(大尺寸)。圖／Valentino提供
分享
好萊塢女星安潔莉娜裘莉以Valentino Garavani VRING黑紅雙色...
好萊塢女星安潔莉娜裘莉以Valentino Garavani VRING黑紅雙色包款，點亮一身駝色的俐落裝束。圖／摘自IG
分享
總是很有自己風格的小S，則用休閒的牛仔襯衫配同款VRING包，有種「不搭也是搭」...
總是很有自己風格的小S，則用休閒的牛仔襯衫配同款VRING包，有種「不搭也是搭」的幽默感，自信爆棚。圖／摘自IG
分享
佘詩曼拎Valentino Garavani VRING黑紅雙色包款。圖／Val...
佘詩曼拎Valentino Garavani VRING黑紅雙色包款。圖／Valentino提供
分享
Valentino Garavani VRING黑色斜肩背包，66,500元 (...
Valentino Garavani VRING黑色斜肩背包，66,500元 (背帶可拆卸，作為手拿包使用)。圖／Valentino提供
分享

聯合國韓國巴黎
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

另類校園公益「電競」 四校五系217師生「挺好」開打

2019-04-03 13:50

嘴唇不保養瞬間老5歲！裸粉色唇膜迸發少女心 韓妞喊「全收」

2019-04-03 13:33

冰凍照樣Q彈！吃貨首選「井村屋草莓、芒果麻糬冰淇淋」趁連假吃一波

2019-04-03 13:33

可當衣服或耳環 愛馬仕絲巾的100種用法你一定要知道

2019-04-03 12:56

Nigo金字招牌！藝術藏品拍賣完售 The Kaw Album 創紀錄 KAWS本人表示…

2019-04-03 10:03

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

買咖啡送早餐！4間必吃的「名古屋喫茶店」　小倉紅豆吐司甜而不膩

2019-04-02 21:43

國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

擦上雅頓限量紅唇膏　為全球女權盡一分心力，販售所得居然100%捐出

2019-04-02 20:24

不讓患者「被漏接」 監察院舉辦自閉畫家作品展

2019-04-02 19:35

在信義區也可以賞花 BELLAVITA中庭變身，漫步春天繽紛花園

2019-04-02 19:22

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

桃園機場與日本高松機場締結為姊妹機場

2019-04-02 17:38

調查：日人首次自慰幻想對象是「女優」 其次才是情人

2019-04-02 17:26

漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點　烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21

比鑽石還珍貴罕見的華麗紅寶石！梵克雅寶頂級珠寶展4月底登台

2019-04-02 16:45

膠原蛋白飲含過量防腐劑 近400公斤全退運

2019-04-02 16:44

美妝天后宮母親節出招 SOGO化妝品5千送5百再撒2千元購物金

2019-04-02 16:37

4月4日開賣! 蜷尾家X魚刺人推出兒童節連假限定冰品

2019-04-02 16:00

500萬人參加！「首爾夜貓子夜市」吃美食、買文創　4月5日登場

2019-04-02 15:45

故宮南院可吃到頂級鍋物 日本和牛肉高貴不貴ＣP值高

2019-04-02 14:48

綠巨人玉米粽 全家端午預購跨界玩創意

2019-04-02 14:48

敷完面膜細菌「四代同堂」？ 皮膚科醫師這樣說

2019-04-02 14:47

六福村推「動物派對」 遊客有機會親手餵猴子吃竹筒飯

2019-04-02 14:47

動物控一定愛！幾米 x LeSportsac聯名系列限量上市

2019-04-02 14:23

泡溫泉能達「熱療」效果？ 癌症專家這麼說

2019-04-02 14:02

林心如穿「亂畫」西裝 登國外知名時尚評論網

2019-04-02 13:31

最新！2019全球旅客最喜愛航空公司名單揭曉 長榮名列第三

2019-04-02 12:34

連假4天 cama café「辻利抹茶餅乾只要1元」

2019-04-02 12:21

全家端午節預購起跑 推吉比花生醬燉雞、綠巨人玉米綜

2019-04-02 11:52

虎航即日起直飛長灘島 每周3班二、四、六起飛

2019-04-02 11:46

日SL蒸汽火車燈座搬到南港站 歡迎親子體驗復古魅力

2019-04-02 11:16

這不是愚人節！擦迪奧巨星唇膏保證「招桃花」，必買4色靠微笑迷死人

2019-04-01 22:53

內衣也可以外穿 Alexander Wang聯名UNIQLO 4/12開賣！

2019-04-01 21:12

搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-01 19:38

陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16

修杰楷肉麻稱讚賈靜雯「素顏最美」 透露把妹要送這禮物

2019-04-01 19:07
看更多

熱門文章

發票千萬大獎中獎清冊出爐 開出20張創新高

2019-04-02 16:49

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

2019-04-02 20:38

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點　烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

20歲女大生靠打工存22萬很憂心 網讚：沒當月光族很了不起！

2019-04-02 15:55

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

為什麼大人也爽放兒童節？原來這是有法律規定的

2019-04-02 22:43

北市鬧區藏毒蛇窟 全台每年千人生死都靠牠們

2019-04-02 16:31

英國首相竟然吃發霉果醬？在濕熱的台灣別這麼做

2019-04-02 17:21

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

老公請喪假卻遭同事瘋狂指責 她怒：勞基法是假的？

2019-04-02 21:01

清明時節雨紛紛？氣象局一張圖說明清明連假4天天氣

2019-04-02 17:28

高血壓刻意清淡不吃鹽 婦人水中毒買菜昏倒路邊

2019-04-02 20:00

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

「反剝蝦論」魔人出沒？男友暖心幫剝蝦 她被隔桌女嗆「公主病」

2019-04-02 15:28

影╱不滿Uber條款座談邀小黃 租賃業憤而離席

2019-04-02 15:12

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

幫訂便當遭嫌棄 OL爆氣貼紙條嗆「再吵吃大便」

2019-04-02 21:21

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

居家種植盆栽防空汙 擺哪學問大

2019-04-02 23:26

1-2月發票特別獎 嘉義15元買報紙中千萬元

2019-04-02 16:49

高鐵南延重定調 考量國土區域發展銜接南迴

2019-04-02 16:56

每日星座運勢／天秤頭腦清醒財運佳 工作表現不錯

2019-04-03 00:00

不想人擠人賞櫻 日本新潟人氣暴漲

2019-04-02 18:59

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

愛發「雞湯文」並非為博取同情 而是一路上跌跌撞撞的過來人

2019-04-03 00:45

顧肚子、娛樂海釣怎開放？唐鳳邀齊3方 今討論砲聲隆隆

2019-04-03 11:14

高鐵南延屏東 目標環島鐵路網

2019-04-03 00:45

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

準公幼收費新制出爐 3級距但家長每月上限仍4500元

2019-04-02 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top