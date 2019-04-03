裘莉、秦嵐大撞包 到底是哪款設計這麼威？

2019-04-03 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



之前韓國女星朴信惠赴巴黎時裝周看秀，換拎多款Valentino春夏新推出的VRING包，連帶為這款包帶來不少關注度。而最近又有不少中西女星紛紛跟上潮流，以同款VRING包搭配不同造型，包括安潔莉娜裘莉、秦嵐、佘詩曼及小S等都人，又增強了勸敗效果啊！

安潔莉娜裘莉日前出席聯合國演講為阿富汗女性發聲，演說當日會晤聯合國與會賓客時，穿上絲質襯衫搭配風衣外套展現俐落摩登女性氣質，肩背VRING黑紅雙色包款點亮整體造型。其實裘莉一直以來都偏好簡約配色的服飾，在這種正式場合利用鮮明配色的包款作為整身重點，既可以維持低調莊重的整體感，卻又不失細節魅力，是很簡單又聰明的搭配法。

因《延禧攻略》翻紅的「富察皇后」秦嵐，同樣以西裝外套穿出俐落感，並搭配黑紅雙色VRING包注入優雅柔美。而同劇「嫻妃」佘詩曼，選擇一身黑白造型穿出酷帥氣質。總是很有自己風格的小S，則用休閒的牛仔襯衫配同款VRING包，有種「不搭也是搭」的幽默感，自信爆棚。