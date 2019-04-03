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另類校園公益「電競」 四校五系217師生「挺好」開打

2019-04-03 13:50聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

Social Network創辦人張幼霖（中）與靜宜大學資管系副教授楊子青（左）...
Social Network創辦人張幼霖（中）與靜宜大學資管系副教授楊子青（左）等共同備課，討論2019「挺好Campus」社群公益電競。圖／張幼霖提供
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看到「電競」，除了想到參加全球遊戲比賽為台灣發光的電玩競賽，還可能是什麼？

台灣校園，正有從南到北、四校五系共217位師生，為了實踐校園社會責任（USR）、將理論與實務結合，共同透過線上電商與實體社群活動，參與「挺好Campus」—挺好校園社群商務競賽，成為另類的「社群公益電競」。

結合了企業管理、行銷流通、社會關懷、永續發展與人才培育，一學期的課程要讓學生能快速學習跨領域素養，四位老師與Social Network（社會網絡公司）創辦人張幼霖，在社會網絡公司的公益銷售平台—NPO Channel與學生們共同打造新的公益電競平台，讓學生以分組方式，協助社會企業、小農、優質生產者，銷售有機無毒、友善環境的商品。

●公益電競買就捐 一校挺一NPO

四校師生並發起「一校挺一NPO」運動，藉由NPO Channel的買就捐機制（消費者購買同學行銷的友善商品、平台就捐款營業額的5%給指定的非營利組織），將協銷友善商品、捐助NPO變為實踐USR的手段。

2019年的社群公益電競共有高雄大學、嘉義大學、靜宜大學與育達科技大學參加，各自選定捐助的NPO為世界和平會、雙福基金會、運動神經元疾病病友協會／漸凍人協會以及台灣展翅協會。

第一次帶學生參與社群公益電競的育達科大行銷與流通管理系助理教授陳偉誠指出，與同學討論後選擇台灣展翅協會，主因是看到新聞報導，發現兒童少女受到性侵害或性迫害日益嚴重，讓他們非常驚訝，希望透過「挺好Campus」活動支持展翅協會，為幫助受害者盡一份力。

第二年參與的靜宜大學資管系副教授楊子青指出，課程設計逐步觸及到社會實踐，他發現學生們較以往能進入更多的場域挖掘問題，不只是發發臉書、寫寫行銷文，並嘗試運用專業來協助在地社區與非營利組織。

楊子青認為，這樣的課程體驗，會是一顆良善的種子，在學生未來就業或創業時會慢慢萌芽。

陳偉誠也指出，近幾年USR、CSR（企業社會責任）、SDGs（聯合國永續發展）等議題，都是新世代不論在創業、就業上，都必須具備的重要觀點。他說，在此跨校的公益電競活動中，非常鼓勵學生做「社會議題型創業的發想」。

●善盡社會責任 從校園就開始播種

高雄大學資管系副教授林杏子表示，社會是一個活的場域，大學課程的準備也必須是活的教育行動。她說，備課本身就是一項自我成長的旅程，「當我們成為學生的老師，我們也必須成為是幫助自己持續成長的老師」。在備課做為自我學習與成長的歷程中，老師在社會脈動當中能看到多深的洞見，就能藉此轉變成為豐富的內涵來教導修課的同學。

林杏子表示，這樣的過程充滿挑戰，累而欣喜。她說，「累」在於必須花費許多時間瞭解「社會企業」、「企業社會責任」、「聯合國永續發展目標」等時代新議題，並將這些融合為這堂「社群公益電競」課程內的元素。「欣喜」則在於當學生一點一滴將這些元素轉換為表現，代表學生能夠「內化」種種知識與議題。

嘉義大學數位系與行銷系教授朱彩馨圖解社群公益電競指出，這堂課程的設計希望傳達不同的企業成長思維與哲學，讓同學區隔「坐大」與「做大」的企業選擇。她說，傳統坐大的企業是透過競爭掠奪市場佔有率，跟競爭對手是你死我活的關係，但具有CSR觀念的做大企業，跟同業、社會是互利共生的關係，是要「大家一起活」。

●好的挺好的 公益電競期待更多企業、個人加入

朱彩馨表示，課程活動包括知識理論的建構，從釐清生態系內的各個利害關係人角色，到實踐社會關懷的願景，讓學生可以喚醒消費者的「主動選擇」意識，選擇支持好的商品、好的概念與好的事情。她說，透過學生最熟悉的賣東西，將社會關懷的種子內化成為心中的主張，就是課程最想達到的教學目的。

張幼霖則指出，2019年挺好Campus的社群公益電競，目的是希望可以有更多老師與學生加入，挖掘出更多的合作夥伴、供應商，更重要是可以培養更多企業需要的人才。他說，長達十周的公益電競，希望有更多民眾加入良善消費，也期待有更多企業可以一起來合作，讓企業在第一時間了解同學的學習，也回饋教師的課程設計，共同培育出具備社會關懷意識、了解永續發展，且是新時代企業需要的人才。

公益電競從3月上旬開始到6月中旬結束，社群世代的同學已展現源源不絕的創意，拍微影片、設計漫畫、自製DM、創作小說等，搭配社群行銷，邀請更多民眾加入良善消費者行列。

如果，你在社群媒體上看到標註著「1 for one」挺好商品的公益行銷，也可以善用自己的消費抉擇力，與四校同學共同支持好的商品，讓NPO做的好事有更多支持的力量。

2019「挺好Campus」社群公益電競教師，透過二維表格引導參賽同學思考經營模...
2019「挺好Campus」社群公益電競教師，透過二維表格引導參賽同學思考經營模式。圖／Social Network創辦人張幼霖提供
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2019「挺好Campus」社群公益電競教師，引導同學手繪挺好生態系地圖，了解利...
2019「挺好Campus」社群公益電競教師，引導同學手繪挺好生態系地圖，了解利害關係人的角色與定位。圖／Social Network創辦人張幼霖提供
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