亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



亞洲最大雲頂郵輪集團星夢郵輪品牌旗下的「世界夢號」，預訂8月26日首航高雄的消息披露後，11天即賣光，雲頂集團總裁朱福明今早宣布，今年7月1日將加碼增開一航次。屆時15.1萬噸的「世界夢號」將是泊靠高雄港最新、最大的郵輪。

高雄市政府與臺灣港務公司今天聯合召開「星夢郵輪世界夢號高雄港首航記者會」，嘉賓雲集。

「世界夢號」是目前亞洲最大、最新的頂級豪華郵輪，預訂8月25日從香港載3000名旅客到高雄旅遊4天3夜，接續搭載3000多名台灣旅客赴日本旅遊，估計可為台灣創造新5400萬元以上的觀光財。

雲頂集團總裁朱福明表示，雲頂集團扎根台灣20多年，長期以台灣做為母港的創始品牌麗星郵輪，市占率第一，每年在台提供的航次與載客人次都居冠。台灣2017年已躍升為亞洲第2大郵輪市場，2018年旅客數突破120萬大關，今年雲頂集團規畫「世界夢號」首航，預計帶來6000名香港客來，盼對活絡高雄旅遊產業、促進在地觀光經濟，開闢一條新的路徑。

高雄市副市長葉匡時表示，韓市長上任後強調南南合作，「世界夢號」首航高雄即是具體落實的證例。雲頂集團在台灣推郵輪觀光，讓國人旅遊型態更加升級，但他期許，郵輪不只掛靠高雄港，亦能為台灣帶來更多的觀光客，這次「世界夢號」將帶入3千多名港客，意義格外重要。除此，年底高雄旅運中心元成後，也希望高雄本地的食材供應商，郵輪用品供應商，能打入郵輪服務應鍊，進而永續經營。

臺灣港務公司總經理郭添貴表示，雲頂郵輪集團是第3年到高雄港營運，今年安排「世界夢號」到高雄港，共創下3大紀錄，包括泊靠高雄港最大郵輪，進港人數最多，首創掛靠及母港雙模式營運，屆時港客來台4天3夜的產值，相當於掛靠港的14倍。他也說，臺灣港務公司正緊鑼密鼓建造位在高雄港19、20號碼頭後線港埠旅中心，2020年元月啟用通關後，可停靠22.5萬總噸大型郵輪。

高雄海洋局趙紹廉局長表示，韓國瑜市長努力推升高雄在亞太觀光市場的能見度，3月底訪問港、澳、深與廈四城後，越來越多遊客想來高雄度假，雲頂集團看好台灣郵輪旅遊市場，暑假規劃適合親子的「香港-高雄-日本」郵輪假期航程，這回推出的Fly-Cruise（海空聯營）的香港假期新玩法，無論自高雄港「船去機回」或從小港機場「機去船回」，單程機票和住宿都包辦，旅遊選擇更多元。

■「世界夢號」小檔案：

‧106年11月開始營運

‧船重15.1萬噸位

‧最大載客量3378人

‧全船1686間的艙房，7成有專屬陽台

‧100多間連通房型，滿足家族旅遊的需求

‧140間「The Palace皇宮套房」，配私人管家

‧6條高空滑水道的水上滑梯樂園

‧攀岩場、高空垂降

‧戶外電影區、表演劇院

‧Zouk沙灘派對

‧免稅購物大道

‧全球郵輪規模最大的「VR探索館」遊戲中心

‧24小時營業的東南亞餐廳「藍湖」