冰凍照樣Q彈！吃貨首選「井村屋草莓、芒果麻糬冰淇淋」趁清明連假吃一波

2019-04-03 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



清明連假的氣溫將逐漸回暖，正是吃冰的時候，挑幾款包裝和口味獨特的冰品，可以讓放假打卡拍照的畫面更吸睛。

全家便利商店「日韓冰紛賞」登場，首波推出25款進口冰品，等著吃或貨們來嘗鮮，其中日本百年老店「井村屋」草莓麻糬冰淇淋、完熟芒果麻糬冰淇淋是網路爆紅款，堪稱好吃又好拍的視覺系邪惡組合，草莓麻糬冰淇淋除了醬汁含有栃乙女草莓汁和北海道牛奶原料，還主打以手工放置果肉於冰淇淋頂部，一開袋就能看見麻糬與草莓，尤其是冰凍過仍吃得到麻糬的Q彈口感更是令人驚豔，完熟芒果麻糬冰淇淋強調使用印度產Alphonso芒果製成的果泥，並將泰國芒果果肉放在冰淇淋頂端，兩款售價均為79元。

如果喜歡酸甜的藍莓滋味，也有多款新冰可選，全家便利商店引進的馬卡龍甜筒在香草冰淇淋中放入藍苺果醬，紫色系包裝繽紛可愛，貼心的分段式設計方便吃到哪撕到哪、不易沾手；樂天希臘藍苺優格雪糕將希臘風味的優格冰淇淋搭配藍苺糖漿，並添加乳酸牛奶；樂天藍苺起司脆片雪糕則在起司冰淇淋中加入藍苺醬，可以吃到脆皮的滋味。

此外，全家便利商店今年首度結合團購機制，特別限量引進「大人味」的日本HIKARI生巧克力冰淇淋，口感濃郁滑順，小型塊狀的造型容易入口，也方便跟親友分享，全台限量僅1.5萬盒；同步推出HIKARI生抹茶風味巧克力冰淇淋，巧克力搭配微苦的抹茶味，甜而不膩，限量5.5萬盒。以上兩款均為每盒8塊、售價199元，到門市團購以5件或10件為單位，平均單件最低約135元。