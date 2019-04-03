嘴唇不保養，瞬間老5歲 裸粉色唇膜迸發少女心～韓妞喊「全收」！

2019-04-03 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多女人保養，都著重在臉部，但「嘴唇」也有保養嗎？仔細看許多女生，常忘了要保養唇部，導致看起來死皮多、又暗沈、唇紋也重，即使擦上唇膏，卻也看起來好像老了5歲，因此唇部保養真的超重要啦！

雅詩蘭黛4月正式推出「粉嫩慾望美唇修護系列」，共有4支產品，從外包裝就超吸睛，裸粉色包裝讓人迸發少女心，之前在南韓搶先上市時，讓韓妞一看就愛上，狂喊「全收」，其中一款粉嫩慾望全效修護唇膜，上市2周就賣出近萬支，被韓妞喻為是「唇部小棕瓶」。

粉嫩慾望美唇修護系列還找來國際超模Karlie Kloss代言，拍攝全新影片，片中Karlie Kloss分飾四角，剛好代表這系列的4支產品，分別有其不同效用。

粉嫩慾望美唇修護系列，包括有蜜糖嫩唇霜、潤色護唇膏、豐潤唇蜜與全效修護唇膜，各有不同功效。

潤色護唇膏有45%植萃保養油，還有特殊溫感設計，一擦上可以校正偏暗的唇色，自動變得粉嫩；豐潤唇蜜則有玻尿酸膠囊，可以馬上保濕補水；修護唇膜含有小棕瓶獨家特潤修護精華，加碼海藻精萃，白天晚上都能夠使用；嫩唇霜則可以去除唇部的老廢角質。