韓國濟州島迎華人旅客 景點商店說華語嘛ㄟ通

2019-04-03 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



堪稱韓國的海上花園－濟州島，因擁有不受污染的自然環境，以及有不同四季風光，去年吸引國內外約1,400多萬的旅客，其中華人圈就超過百萬，為方便中國大陸、台灣、香港等旅客旅遊和購物，在濟州島旅遊、購物，用華語溝通愈來愈方便。

濟州觀光公社觀光政策科科長文經復表示，去年到濟州島旅遊的旅客中，韓國本地的人數還是最多，而外籍旅客以中國大陸的70萬最多，台灣旅客有5萬多人，較2017年成長80%，目前台灣直飛濟州島的航空公司，有台灣虎航、遠東航空和易斯達航空，對於想到濟州島遊玩、吃在地韓式美食的旅客來說，是相當方便的。

濟州觀光公社指出，因華人圈的旅客相當多，為方便旅客，主要觀光景點和道路除了韓文，也都寫有中文和英文，尤其現在自由行的旅客愈來愈多，在濟州島旅遊除了包車，最方便的就是搭乘公交車，從今年開始，公交車也有中、英、韓三種文字，且主要景點都會有公交車抵達，並設有專門遊覽濟州島東部和西部的觀光巴士，供旅客選擇。

濟州觀光公社說，為創造友善的旅遊環境，今年4、5月會出電子書，告知旅客如何搭乘公交車，而濟州島各地的便利商店都可以購賣公交卡，搭一次只要1,150韓元（約台幣34元），比投現金要1,200韓元便宜一些，且40分鐘內轉乘各路線都是免費的，在濟州島的便利店消費，也可以刷公交卡，返國前可以在便利店退卡，取回剩餘現金，只是要付500韓元手續費而已。

由於華人到濟州島的旅客相當多，所以當地人說簡單的華語或是流利華語的人愈來愈多，很多觀光景點也書寫漢字，讓旅客問路、購物時更方便，文經復說，華文的環境還不夠普及，會繼續加強。

濟州觀光公社表示，濟州島春天隨處可見櫻花，有多條道路甚至可說是「櫻花隧道」，非常漂亮，在加時里油菜花田景點，不但有大片的油菜花田，一片黃澄澄的油菜花搭配白色的風電機，很適合網美拍照。