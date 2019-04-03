可當衣服或耳環 愛馬仕絲巾的100種用法你一定要知道

2019-04-03 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



運用配件為簡單的造型加分，最能展現穿搭創意。可能許多人總覺得絲巾只能搭配典雅的套裝，而且大多只適合正式場合，殊不知其實絲巾只要混搭的好，創造出的效果更能讓人耳目一新，簡直可以說是有上百種用法。

今年春夏，愛馬仕絲巾系列呼應年度主題「由夢而啟，乘夢前行」，透過充滿想像力的圖騰與鮮明、富有異國情懷的色彩，打造出多款嶄新的絲巾作品，並與多位藝術家合作，讓他們於絲巾上揮灑創意，帶領大家造訪許多趣味境地。像是紐西蘭紋身藝術家Te Rangitu Netana用貓頭鷹作為連結物質與精神世界的信差，信天翁的眼淚則刻劃出人類所承受的苦難，結合知識階梯、創意之牆、注滿雨水的海洋以及毛利人視為座騎的巨鷹，不僅保存了傳統毛利人的文化，更展現天馬行空的趣味。蘇丹藝術家Sefedin Kwumi，則是以巨幅方巾訴說著蘇丹努巴女戰士的英勇傳奇，用盾牌象徵勝利與和平。波蘭新銳插畫家Jan Bajtlik更打造出一座被斑馬、恐龍、猴子、大嘴鳥等環繞的Animapolis夢幻城市，讓觀眾在愛馬仕巴黎位於福寶大道總店的窗口探頭觀賞他們的野性美。