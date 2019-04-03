狂野大爆發 日本ZOIDS機獸戰記展覽兒童節連假登台

2019-04-03 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



慶祝兒童節，日本 TAKARA TOMY 玩具將自明（4）日至7日為期四日，在信義新天地A8館B1秘密基地，舉辦ZOIDS機獸戰記展覽活動。

主辦單位表示，會中將展出ZOIDS機獸戰記全新系列，包含：咆哮龍、長牙獅、重鎚龍、利刃鍬形蟲、爆烈迅猛龍、鐵甲龜、暴擊巨鱷、大力獨角仙、奇毒蠍、烈焰暴龍、突擊三角龍、格鬥金剛等共計12款，每一隻金屬身軀的ZOIDS機獸戰記玩具，皆內建機器核心馬達，組裝而成的機械生命體，彷若古生物重生，展現十足動物本能的狂野爆發力。

主辦單位指出，由卡通發展而出的ZOIDS機獸戰記玩具系列，講述的是先古時代留下來的高科技遺產，每一隻皆為具有遠古猛獸的外形和複雜的生物機能的鋼鐵戰士，只要人類將其骨骸從地底挖掘並復原，即可瞬間使出「本能解放」的超強能力，進而施展必殺技，對抗邪惡勢力。