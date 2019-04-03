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狂野大爆發 日本ZOIDS機獸戰記展覽兒童節連假登台

2019-04-03 12:40經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

慶祝兒童節，日本 TAKARA TOMY 玩具將自明（4）日至7日為期四日，在信義新天地A8館B1秘密基地，舉辦ZOIDS機獸戰記展覽活動。

主辦單位表示，會中將展出ZOIDS機獸戰記全新系列，包含：咆哮龍、長牙獅、重鎚龍、利刃鍬形蟲、爆烈迅猛龍、鐵甲龜、暴擊巨鱷、大力獨角仙、奇毒蠍、烈焰暴龍、突擊三角龍、格鬥金剛等共計12款，每一隻金屬身軀的ZOIDS機獸戰記玩具，皆內建機器核心馬達，組裝而成的機械生命體，彷若古生物重生，展現十足動物本能的狂野爆發力。

主辦單位指出，由卡通發展而出的ZOIDS機獸戰記玩具系列，講述的是先古時代留下來的高科技遺產，每一隻皆為具有遠古猛獸的外形和複雜的生物機能的鋼鐵戰士，只要人類將其骨骸從地底挖掘並復原，即可瞬間使出「本能解放」的超強能力，進而施展必殺技，對抗邪惡勢力。

應運而生的玩具系列，巧妙地融入故事元素，每一款內附代表骨骸的各種《挖掘包》及其動力來源《核心》機器馬達，再跟隨著《復原之書》步驟就可使其復活，且二隻以上的玩具，亦能改裝成獨一無二個人專屬的ZOIDS，只需在組裝前加上其他的裝甲及零件，就能讓外觀更酷炫，戰鬥力立馬再升級。

慶祝兒童節，日本 TAKARA TOMY 玩具將自明（4）日至7日為期四日，在信...
慶祝兒童節，日本 TAKARA TOMY 玩具將自明（4）日至7日為期四日，在信義新天地 A8館 B1秘密基地，舉辦ZOIDS機獸戰記展覽活動。 圖／日本TAKARA TOMY 玩具公司提供
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