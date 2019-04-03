Nigo金字招牌！藝術藏品拍賣完售 The Kaw Album 創紀錄 KAWS本人表示…

2019-04-03 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



日本潮流教父 NIGO®私人收藏為主題的專場拍賣再次創造100%完售「白手套」佳績，金字招牌地位毋庸置疑。香港蘇富比於4月1日舉辦NIGOLDENEYE® VOL. 1私人收藏專場全數成交，總成交額8億6,000萬元（2.2億港元）為低估價7倍，其中潮流藝術家KAWS的作品《THE KAWS ALBUM》以4億5,500萬元（ 1 億 1,600 萬港元）成交，刷新藝術家拍賣紀錄。轟動之程度連小賈斯汀（Justin Bieber）都在自己IG上轉貼表達關注，KAWS本人也在IG上po文問道：「這是不可思議的一個早晨… 我認為我的作品可以賣這麼貴嗎？我是否還是一如繼往、每天早上同一個時間到工作室上工？是的。我明天還會這樣做嗎？是的。祝大家有美好的一天。」