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Nigo金字招牌！藝術藏品拍賣完售 The Kaw Album 創紀錄 KAWS本人表示…

2019-04-03 10:03聯合報 記者孫曼╱即時報導

日本潮流教父 NIGO®私人收藏為主題的專場拍賣再次創造100%完售「白手套」佳績，金字招牌地位毋庸置疑。香港蘇富比於4月1日舉辦NIGOLDENEYE® VOL. 1私人收藏專場全數成交，總成交額8億6,000萬元（2.2億港元）為低估價7倍，其中潮流藝術家KAWS的作品《THE KAWS ALBUM》以4億5,500萬元（ 1 億 1,600 萬港元）成交，刷新藝術家拍賣紀錄。轟動之程度連小賈斯汀（Justin Bieber）都在自己IG上轉貼表達關注，KAWS本人也在IG上po文問道：「這是不可思議的一個早晨… 我認為我的作品可以賣這麼貴嗎？我是否還是一如繼往、每天早上同一個時間到工作室上工？是的。我明天還會這樣做嗎？是的。祝大家有美好的一天。」

這場「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專拍共有超過 30 件藝術品及收藏品，包括珍罕的模型原型， 是繼 2014年香港 及 2015 年紐約兩個NIGO主題專場取得「白手套」佳績後，連續第三次的「白手套」，NIGO在當代文化中的影響力可見一斑。拍品中有約2/3為KAWS的作品（21件），前10名的拍品均為KAWS知名的Kimpsons Series，是因為KAWS相當喜歡卡通辛普森家族（The Simpsons）， 以卡通中的人物換上他的標誌X字眼睛的創作；包括破紀錄的《THE KAWS ALBUM》，是將披頭四唱片《比伯軍曹寂寞芳心俱樂部》封面改造成Kimpsons人物。在拍賣場上蘇富比更少見地特地將拍品搬上台展示（一般僅以螢幕投放作品示意）。

第四高價的拍品為KAWS的這幅KIMPSONS SERIES，成交價約2,900...
第四高價的拍品為KAWS的這幅KIMPSONS SERIES，成交價約2,900萬元（737萬5,000港元）。圖／蘇富比提供
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熱衷潮流的好萊塢巨星小賈斯丁汀也po文表達關注。圖／取自IG @justinbi...
熱衷潮流的好萊塢巨星小賈斯丁汀也po文表達關注。圖／取自IG @justinbieber
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香港蘇富比NIGOLDENEYE® VOL. 1私人收藏專場拍賣中，KAWS的作...
香港蘇富比NIGOLDENEYE® VOL. 1私人收藏專場拍賣中，KAWS的作品《THE KAWS ALBUM》以4億5,500萬元（ 1 億 1,600 萬港元）成交，刷新藝術家拍賣紀錄。圖／蘇富比提供
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第五高價的拍品為KAWS的這幅KIMPSONS SERIES，成交價約2,328...
第五高價的拍品為KAWS的這幅KIMPSONS SERIES，成交價約2,328萬元（593萬5,000港元）。圖／蘇富比提供
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第二高價的拍品為KAWS作品UNTITLED (KIMPSONS)，成交價約8,...
第二高價的拍品為KAWS作品UNTITLED (KIMPSONS)，成交價約8,300萬元（2117萬5,000港元）。圖／蘇富比提供
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第三高價的拍品為KAWS作品UNTITLED (KIMPSONS #3)，成交價...
第三高價的拍品為KAWS作品UNTITLED (KIMPSONS #3)，成交價約8,000萬元（2057萬5,000港元）。圖／蘇富比提供
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自己作品拍賣出新高價，藝術家KAWS本人也在IG發文表達不可思議之感。圖／取自I...
自己作品拍賣出新高價，藝術家KAWS本人也在IG發文表達不可思議之感。圖／取自IG @kaws
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