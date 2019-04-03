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遭指涉關說案 邱太三請辭國安會諮委 總統尊重決定

愛發「雞湯文」的人　不是為了博取同情，而是一路上跌跌撞撞的過來人啊！

2019-04-03 00:45聯合報 記者劉小川╱即時報導

人們到了深夜，把一整天的情緒抒發，都留在社群如臉書、IG的文章之中，總是看到那些充斥著滿腹委屈、脆弱心靈的一面。「雞湯文」對於人們來說，寫出這樣的文章，不一定是為了抱怨訴苦，有時可能藉由這樣的方式找到慰藉啊！

雞湯文，是為了給予自己肯定？

當你在網路或社群逛的時候，難免會對一些文章特別感興趣的點進去，好比分手過後的心事、在工作上的不如意、家庭上的和諧，這些雞湯文，往往在網路上，會讓自己得到一些建議甚至救贖感。

有些人納悶，當你看完這些網路文章後，對於自己在社群網站上，又有不一樣的心得感想，為何要把它寫在自己、或是朋友家人都看得到的地方呢？難道是為了討拍？

人往往會在精神層面上迷了路，在各種壓力之下，總會有些情緒的問題存在，那這些壓力，身邊的人有時也無法分享時，相對的社群網路就是一個非常好的媒介，要在上面尋求自己想要的答案。

當你熬出雞湯文，只有懂得人品嘗

相信發出雞湯文的人們，心裡總是希望能有被引起共鳴的效應，也讓大家關注到自己身邊周遭發生的事情，好共勉之。

雞湯文並非是為了博取同情的一個伎倆，而是將自己內心無法真正達成、或無法完全面對，甚至已經事過境遷的事情，將心得為自己紀念，保留一個經驗時間點來提醒自己，不再為同件錯誤而感到煩惱。

有些人會揶揄，發這樣文章的人，就是情緒有問題，為何不看醫生、不尋求解決方針，來這裡發廢文呢？仔細想想，這些心靈雞湯，就是讓你去抒發跟安慰自己的管道，也不需要用太尖銳的字眼去苛責。

勇敢面對的人，就愛熱雞湯

在人生路途中，很多人總走得跌跌撞撞，發送這些雞湯文，不也是給自己一個鼓勵與安慰。

其實會發送雞湯文的人，通常是容易正視自己問題的人，因為他們正視自己身邊周遭的任何事物，對於事物的敏銳度，讓自己常處於一個壓力之下，想辦法讓自己變成一個更好的人，也是一個活在當下的最好辦法。

常在臉書發雞湯文嗎？圖／摘自Pelexs
常在臉書發雞湯文嗎？圖／摘自Pelexs
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看著自己發過的雞湯文，也是讓自己不再犯錯。圖／摘自Pelexs
看著自己發過的雞湯文，也是讓自己不再犯錯。圖／摘自Pelexs
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會發雞湯文的人，想藉此提醒自己。圖／摘自Pelexs
會發雞湯文的人，想藉此提醒自己。圖／摘自Pelexs
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