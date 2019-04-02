買咖啡送早餐！4間必吃的「名古屋喫茶店」 小倉紅豆吐司甜而不膩

2019-04-02 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



被譽為「喫茶店王國」的名古屋，喫茶店盛行的緣由可追朔至昭和時期。不同於傳統的英式下午茶，名古屋的喫茶店常與早餐連結，「買咖啡送早餐」的文化，更是旅客一定要體驗的在地文化。其中包括咖啡處KARASU、KONPARU等4間店舖，亦是值得前往的名店。

受惠於地價便宜，消費便宜的喫茶店在名古屋大量設立，發展出當地的朝食喫茶文化。根據資料顯示，名古屋每戶居民於2016～2018年在喫茶店所花費的費用達11,925日圓，高出全國平均喫茶費6,545日圓近一倍，可見名古屋市民對喫茶店文化的喜愛。

在眾多名店中，創於1972年的「咖啡處KARASU」是名古屋最經典的喫茶店之一，更是連《孤獨的美食家》都曾造訪。店內保留經典的咖啡烹煮模式，用大張麻布濾網，一次沖煮出約50杯的量，經過一夜沉澱，讓咖啡產生溫順口感，上餐前再次加熱，產生昭和時代特有的咖啡香氣。午餐時段販賣歐姆飯、牛肉咖哩，招牌小倉紅豆吐司甜而不膩，搭配簡單的黑咖啡正是五郎套餐。

引領戰後名古屋喫茶文化的指標「KONPARU」，創立已超過70年，屋內即是復古的喫茶店風情。除了小倉吐司之外，店內還有多達二十餘種口味的三明治，店內招牌的「炸蝦三明治」，有3大條炸蝦搭配薄煎蛋與高麗菜絲，佐以燒肉醬與塔塔醬，夾入烤到金黃酥脆的吐司中，味道絕妙。另外炸豬排三明治與玉子燒三明治也是人氣選擇。另外不同於一般冰咖啡，「KONPARU」會送上熱咖啡、一杯冰塊、一小杯牛奶與一壺砂糖，由顧客自行調製甜度與奶量，也是店內特色。

傳承自德國蛋糕工藝的喫茶店「洋菓子‧喫茶店Bonbon」，創業於昭和24年，在戰時學習西點技術，並於戰後開始製作、販售甜點，在以吐司為主的名古屋喫茶店中殺出一條道路。「洋菓子‧喫茶店Bonbon」店內提供超過30種平價、簡單、樸實的蛋糕，被名古屋人視為一種自然的搭配。店內同樣有買咖啡贈送早餐的經典服務，店內餐飲的多樣元素構成獨特風格，內裝也被譽為恍若進入昭和時代電影場景。

「KAKO BUCYO COFFEE」強烈的普普風格乍看之下像是美式酒吧，打開菜單才發現全天皆提供名古屋最經典的小倉紅豆吐司，且用大壺法絨布沖煮出自家煎焙咖啡。不同於復古的昭和風喫茶店，KAKO BUCYO COFFEE顯得活潑且異國，除了小倉紅豆吐司外，店內亦提供小倉紅豆圓麵包。小圓麵包抹上奶油，與紅豆甜鹹合拍，外層香酥，入口帶有嚼勁，紅豆迷千萬不要錯過。

店鋪名稱：咖啡處KARASU（珈琲処カラス）

地址：愛知縣名古屋市中區榮 1-12-2

買咖啡贈送早餐時段：週一至週五 7:45～10:00

店鋪名稱：KONPARU（コンパル）

地址：愛知縣名古屋市中區大須3-20-19 （本店）

買咖啡贈送早餐時段：週一至週五 8:00～11:00

店鋪名稱：洋菓子‧喫茶店Bonbon（洋菓子‧喫茶店ボンボン）

地址：愛知縣名古屋市東區泉2-1-22

買咖啡贈送早餐時段：週一至週五 8:00～10:00

店鋪名稱：KAKO BUCYO COFFEE

地址：愛知縣名古屋市中村區名驛南 1-10-9