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國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

Dazzling Cafe十週年再推聯名企劃，第二波與國民零食「義美小泡芙」打造「巧克力泡芙塔」、「檸檬泡芙塔」、「酪梨布丁奶昔」三款聯名商品。暢銷數十年的義美小泡芙首次與品牌聯名，Dazzling運用法式聖多諾黑泡芙塔為概念，將義美熱銷款巧克力口味泡芙及隱藏版檸檬口味融入吐司甜點中，聯名款將於4/15至5/31北部門市限定販售。

檸檬、巧克力兩款蜜糖吐司泡芙塔，「芙氣」將底層千層酥皮改以圓形吐司磚呈現，擺上義美巧克力小泡芙，泡芙加上脆片裝飾，泡芙塔內層夾入70%苦甜巧克力甘納許並拌入焦糖可可果仁糖於其中，增添口感；「檸夏」運用相同圓形吐司磚，中層擺上義美檸檬小泡芙，內層填入清新酸甜的檸檬內餡，兩款甜點義美小泡芙賦予全新面貌，端上桌吸睛可愛又好拍。「酪梨布丁奶昔」選用進口酪梨、雞蛋布丁及鮮奶調配而成，杯身運用Hershey’s巧克力醬描繪線條感，再鋪滿檸檬小泡芙淋上焦糖醬，看似彼此衝突食材帶來不一樣的飲料體驗。

Dazzling Cafe x 義美聯名新品將於4/15至5/31，於台北東區及台北車站兩間店點限定發售，同步舉辦聯名限定抽獎活動，凡於4/20-4/30活動期間至Dazzling Café官方臉書參加「來吧！截出妳最愛的義美小泡芙」活動，就有機會獲得聯名甜點兌換券一張或最大獎一年份義美小泡芙。此外，全台Dazzling Cafe也同步推出紀念活動，凡於販售期間內點購聯名商品，並追蹤官方Instagram帳號及Line@，即可獲得蜜糖扭蛋一顆或義美小泡芙一包；全台義美門市則消費滿1,000以上，即可獲得Dazzling Cafe全台門市通用9折優惠券一張。

檸檬泡芙塔-檸夏(左)；巧克力泡芙塔-芙氣(右)。圖／Dazzling Cafe...
檸檬泡芙塔-檸夏(左)；巧克力泡芙塔-芙氣(右)。圖／Dazzling Cafe提供
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Dazzling Cafe與義美小泡芙聯名推出三款限定甜點，售價皆為180元。記...
Dazzling Cafe與義美小泡芙聯名推出三款限定甜點，售價皆為180元。記者張芳瑜／攝影
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