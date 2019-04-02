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擦上雅頓限量紅唇膏　為全球女權盡一分心力，販售所得居然100%捐出

2019-04-02 20:24聯合報 記者劉小川╱即時報導

一支唇膏，可以為一位女人，帶來勇氣。Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓宣布與好萊塢明星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）合作，攜手推出一款限量的「完美紐約超水潤唇膏 2019 MARCH ON 限量版-Pink Punch」，販售所得將100%捐贈給聯合國女權能署，雅頓也承諾將捐出100萬美元，買一支唇膏，能為全球女性的人權處境，更有貢獻。

發跡自美國紐約的雅頓，曾經見證唇膏之於女人的重要性，在1912年時，當時一群人上街爭取女性投票權，經過雅頓在紐約第五大道的紅門沙龍和水療中心，雅頓主動為女權主義者，提供鮮紅色唇膏。

在當年，紅色唇膏給人一種叛逆的形象，因此紅色唇膏，成為女性爭取權益的主要象徵。

時至今日，仍有許多女性受到不平等對待，雅頓也因此持續對女權運動投注心力與資金，今年3月1日宣布捐贈100萬美元給聯合國婦女權能署。

另外推出一支限量的2019 MARCH ON 限量版-Pink Punch唇膏，以紅色與粉紅色為主的色澤，可以襯托出新世代女性的魅力與革新風格。外型設計起源自雅頓的紅門沙龍和水療中心，管身還有瑞絲薇斯朋的簽名，將於3月上市於官網、全台百貨專櫃上市，售價950元，所得100％全數捐出。

完美紐約超水潤唇膏 2019 MARCH ON 限量版-Pink Punch，售...
完美紐約超水潤唇膏 2019 MARCH ON 限量版-Pink Punch，售價950元，所得全數捐出。圖／伊莉莎白雅頓提供
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這款「完美紐約超水潤唇膏 2019 MARCH ON 限量版-Pink Punc...
這款「完美紐約超水潤唇膏 2019 MARCH ON 限量版-Pink Punch」唇膏，顏色帶給新時代女性力量。圖／伊莉莎白雅頓提供
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伊麗莎白雅頓與好萊塢明星瑞絲薇斯朋，推出限量脣膏。圖／伊莉莎白雅頓提供
伊麗莎白雅頓與好萊塢明星瑞絲薇斯朋，推出限量脣膏。圖／伊莉莎白雅頓提供
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