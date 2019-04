擦上雅頓限量紅唇膏 為全球女權盡一分心力,販售所得居然100%捐出

2019-04-02 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



一支唇膏,可以為一位女人,帶來勇氣。Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓宣布與好萊塢明星瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)合作,攜手推出一款限量的「完美紐約超水潤唇膏 2019 MARCH ON 限量版-Pink Punch」,販售所得將100%捐贈給聯合國婦女權能署,雅頓也承諾將捐出100萬美元,買一支唇膏,能為全球女性的人權處境,更有貢獻。

發跡自美國紐約的雅頓,曾經見證唇膏之於女人的重要性,在1912年時,當時一群人上街爭取女性投票權,經過雅頓在紐約第五大道的紅門沙龍和水療中心,雅頓主動為女權主義者,提供鮮紅色唇膏。

在當年,紅色唇膏給人一種叛逆的形象,因此紅色唇膏,成為女性爭取權益的主要象徵。

時至今日,仍有許多女性受到不平等對待,雅頓也因此持續對女權運動投注心力與資金,今年3月1日宣布捐贈100萬美元給聯合國婦女權能署。