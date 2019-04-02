不讓患者「被漏接」 監察院舉辦自閉畫家作品展

2019-04-02 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



今天是世界自閉症關懷日，監察院與多寶格藝術協會合作，在監院議事廳外舉辦自閉症青年畫家的畫展。促成這項活動的監委王幼玲，自己就是自閉兒家長。她從去年開始，每個月自掏腰包租用自閉青年畫家的畫作，在監察院展出。

畫展揭幕式上，除了王幼玲之外，院長張博雅、副院長孫大川、監委蔡崇義、王美玉、楊芳婉等人也都到場支持，並呼籲大家共同關心自閉症者及其家庭。張博雅對吳柏均的「關渡宮」等畫作大為讚賞，表示自閉青年畫家作品中展現的特殊細膩性，一般人還未必畫得出來，自閉症需要大家共同關心，讓自閉症朋友能夠多多發揮。孫大千則說，民主說穿了就是尊重差異，知道大家有些人就是不同，政府不要讓那些不同的人「被漏接」。

因為家有自閉兒，王幼玲投入相關社會運動，曾任中華民國殘障聯盟秘書長，也因此踏入政壇。她自去年3月開始，就以每個月兩萬元費用，租用多寶藝術學堂自閉青年畫家的畫，在監察院議事廳外的牆面展出，每3個月多寶學堂便會更換不同新創的畫作。

多寶學堂理事長，是導演出身的林正盛，太太韓淑華很早就投入教導自閉症兒繪畫。夫妻兩人於2015年邀請國內各領域人士，為泛自閉症青少年發起成立多寶格藝術發展協會公益團體，同時設立的多寶學堂提供了自閉症的青年離開學校之後，一個繼續繪畫、藝術創作的空間。他表示，從一開始要幫助自閉症者跟社會建立關係，到最後是從自閉症者身上學到非常多，例如社會平常太過複雜，如果從自閉症者身上學到節制，不要有太多利益交換，可能社會會更好。