保養品用「塗」或「拍」差很大 正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



保養品是女人最重要的好朋友，但妳知道「塗」跟「拍」保養品，效果不一樣嗎？其實不同保養品，在不同部位，都有不一樣的使用方式，以下就來深度介紹囉。

一、皮膚的毛孔生長方向不同

護膚品是需要通過毛孔，才能進入更深層的皮膚。但是臉部的毛孔開口方向其實不太一樣，這個應該大家都不知道吧！

鼻子和額頭上的毛孔是朝上生長的，而臉頰上的毛孔通常是朝下生長。透過不同的按摩手法就是為了幫助，讓保養品可以更快吸收，並將保養品送至毛孔中。

二、臉部有許多的穴位

臉部肌膚下，有許多幫助皮膚內部排毒的淋巴系統和穴位。所以合理的按摩，不僅把保養品物盡其用，還可以防止淋巴系統阻塞跟美顏效果喔。

如何正確地塗抹保養品？

保養時，記得先搞清楚護膚的順序，是否正確。

正確的順序：卸妝＞化妝水＞精華液＞眼霜＞乳液／面霜

一、化妝水

化妝水不僅是給肌膚注入水分，還可以給肌膚再次清潔的效果。化妝水的種類許多，但使用方式基本上都是通用的。

沾取適量的化妝水在化妝棉上，然後從內向外的方式輕輕擦拭（手法是重點），最後再用手，輕輕的按壓肌膚，並用雙手包覆臉部，確保化妝水完全被吸收。

但如果是補水型的化妝水，想發揮補水的最大效果，來可用化妝棉片「濕敷5分鐘」，因為化妝水棉還有再次清潔作用，所以還是建議有化妝習慣的女生，可以使用化妝棉，也順便把臉上的髒東西帶走。

二、精華液

精華液的分子小，所以吸收滲透會比較快！但精華液是價格較高的保養品，所以一滴都不能浪費。

建議把精華液擠在手背上，再用指腹沾取精華液，分別輕點在額頭、兩頰、鼻子、下巴等處。最後以鼻子為中心點，由內向外輕輕塗抹開來，記得不要打圓圈的方式塗開。

三、眼霜

眼周的肌膚比臉部還要脆弱30~40倍，而且比較不會分泌油脂，所以容易乾。所以才會有針對眼周特別出的保養品。但由於眼霜的質地，會顯得比較豐盈些，需要正確的按摩才能促進吸收。

建議可以沾取大概綠豆大小的眼霜在指腹上，用「彈鋼琴的方式」輕點眼睛下方，將眼霜從眼角一直點到太陽穴。

然後用食指和中指的指腹，輕輕將眼尾的皺摺撐開，再將另一隻手的指腹輕輕按摩。切記一定要使用無名指！因為無名指的力氣，是五根手指中最小的，非常適合用在眼部周圍的脆弱肌膚上。

四、乳液

先由鼻子開始由中間塗向兩邊至髮際線，上部分從額頭的方向一直塗到太陽穴。整體塗抹路線呈放射型。

乳液用手塗抹開來就好了，這樣才對肌膚的拉扯降到最低。但如果敏乾肌偶爾也想要去角質的話，又害怕去角質商品，會傷害到肌膚，就可以在化妝棉上乳液擦拭臉部，溫和的擦，還能吸收乳液成分。臉上十分乾燥缺水的地方和兩頰、嘴角，也要著重的照顧喔！

容易忽略的地方

脖子：脖子是我們的第二張臉，不護理好很容易產生皺紋。

所以，脖子的待遇，必須跟臉部一樣喔！我們通常塗抹剩下的保養品，會全部都拿來擦脖子，注意手法是從下至上。脖子兩側有重要的淋巴系統，可以順便塗上乳液來按摩。

鼻翼：鼻翼是十分容易出油的地方，但是又很難清理徹底。