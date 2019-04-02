親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42聯合報 記者劉小川╱即時報導

保養品是女人最重要的好朋友，但妳知道「塗」跟「拍」保養品，效果不一樣嗎？其實不同保養品，在不同部位，都有不一樣的使用方式，以下就來深度介紹囉。

一、皮膚的毛孔生長方向不同

護膚品是需要通過毛孔，才能進入更深層的皮膚。但是臉部的毛孔開口方向其實不太一樣，這個應該大家都不知道吧！

鼻子和額頭上的毛孔是朝上生長的，而臉頰上的毛孔通常是朝下生長。透過不同的按摩手法就是為了幫助，讓保養品可以更快吸收，並將保養品送至毛孔中。

二、臉部有許多的穴位

臉部肌膚下，有許多幫助皮膚內部排毒的淋巴系統和穴位。所以合理的按摩，不僅把保養品物盡其用，還可以防止淋巴系統阻塞跟美顏效果喔。

如何正確地塗抹保養品？

保養時，記得先搞清楚護膚的順序，是否正確。

正確的順序：卸妝＞化妝水＞精華液＞眼霜＞乳液／面霜

一、化妝水

化妝水不僅是給肌膚注入水分，還可以給肌膚再次清潔的效果。化妝水的種類許多，但使用方式基本上都是通用的。

沾取適量的化妝水在化妝棉上，然後從內向外的方式輕輕擦拭（手法是重點），最後再用手，輕輕的按壓肌膚，並用雙手包覆臉部，確保化妝水完全被吸收。

但如果是補水型的化妝水，想發揮補水的最大效果，來可用化妝棉片「濕敷5分鐘」，因為化妝水棉還有再次清潔作用，所以還是建議有化妝習慣的女生，可以使用化妝棉，也順便把臉上的髒東西帶走。

二、精華液

精華液的分子小，所以吸收滲透會比較快！但精華液是價格較高的保養品，所以一滴都不能浪費。

建議把精華液擠在手背上，再用指腹沾取精華液，分別輕點在額頭、兩頰、鼻子、下巴等處。最後以鼻子為中心點，由內向外輕輕塗抹開來，記得不要打圓圈的方式塗開。

三、眼霜

眼周的肌膚比臉部還要脆弱30~40倍，而且比較不會分泌油脂，所以容易乾。所以才會有針對眼周特別出的保養品。但由於眼霜的質地，會顯得比較豐盈些，需要正確的按摩才能促進吸收。

建議可以沾取大概綠豆大小的眼霜在指腹上，用「彈鋼琴的方式」輕點眼睛下方，將眼霜從眼角一直點到太陽穴。

然後用食指和中指的指腹，輕輕將眼尾的皺摺撐開，再將另一隻手的指腹輕輕按摩。切記一定要使用無名指！因為無名指的力氣，是五根手指中最小的，非常適合用在眼部周圍的脆弱肌膚上。

四、乳液

先由鼻子開始由中間塗向兩邊至髮際線，上部分從額頭的方向一直塗到太陽穴。整體塗抹路線呈放射型。

乳液用手塗抹開來就好了，這樣才對肌膚的拉扯降到最低。但如果敏乾肌偶爾也想要去角質的話，又害怕去角質商品，會傷害到肌膚，就可以在化妝棉上乳液擦拭臉部，溫和的擦，還能吸收乳液成分。臉上十分乾燥缺水的地方和兩頰、嘴角，也要著重的照顧喔！

容易忽略的地方

脖子：脖子是我們的第二張臉，不護理好很容易產生皺紋。

所以，脖子的待遇，必須跟臉部一樣喔！我們通常塗抹剩下的保養品，會全部都拿來擦脖子，注意手法是從下至上。脖子兩側有重要的淋巴系統，可以順便塗上乳液來按摩。

鼻翼：鼻翼是十分容易出油的地方，但是又很難清理徹底。

這麼容易出油的地方不清理的話，當然容易發出悶痘導致發炎，所以請大家塗抹化妝水時，稍微將鼻翼側翻，以上如果都做到的話，保養就萬無一失了！

注意在使用保養品時，手法很重要，讓你的保養品才會吸收得更完整。圖／摘自Pelex...
注意在使用保養品時，手法很重要，讓你的保養品才會吸收得更完整。圖／摘自Pelexs
分享
保養固然要注意到細節，但也千萬別忽略了最重要的保養順序是否正確。圖／摘自Pele...
保養固然要注意到細節，但也千萬別忽略了最重要的保養順序是否正確。圖／摘自Pelexs
分享
化妝水建議可以搭配化妝棉來使用，讓清潔再次加強。圖／摘自Pelexs
化妝水建議可以搭配化妝棉來使用，讓清潔再次加強。圖／摘自Pelexs
分享
注意臉上的小皺折的保養可以再更細膩些，這樣的保養才會更完美。圖／摘自Pelexs
注意臉上的小皺折的保養可以再更細膩些，這樣的保養才會更完美。圖／摘自Pelexs
分享

按摩額頭淋巴
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

500萬人參加！「首爾夜貓子夜市」吃美食、買文創　4月5日登場

2019-04-02 15:45

最新！2019全球旅客最喜愛航空公司名單揭曉 長榮名列第三

2019-04-02 12:34

桃園機場與日本高松機場締結為姊妹機場

2019-04-02 17:38

調查：日人首次自慰幻想對象是「女優」 其次才是情人

2019-04-02 17:26

漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點　烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21

比鑽石還珍貴罕見的華麗紅寶石！梵克雅寶頂級珠寶展4月底登台

2019-04-02 16:45

膠原蛋白飲含過量防腐劑 近400公斤全退運

2019-04-02 16:44

美妝天后宮母親節出招 SOGO化妝品5千送5百再撒2千元購物金

2019-04-02 16:37

4月4日開賣! 蜷尾家X魚刺人推出兒童節連假限定冰品

2019-04-02 16:00

故宮南院可吃到頂級鍋物 日本和牛肉高貴不貴ＣP值高

2019-04-02 14:48

綠巨人玉米粽 全家端午預購跨界玩創意

2019-04-02 14:48

敷完面膜細菌「四代同堂」？ 皮膚科醫師這樣說

2019-04-02 14:47

六福村推「動物派對」 遊客有機會親手餵猴子吃竹筒飯

2019-04-02 14:47

動物控一定愛！幾米 x LeSportsac聯名系列限量上市

2019-04-02 14:23

泡溫泉能達「熱療」效果？ 癌症專家這麼說

2019-04-02 14:02

林心如穿「亂畫」西裝 登國外知名時尚評論網

2019-04-02 13:31

連假4天 cama café「辻利抹茶餅乾只要1元」

2019-04-02 12:21

全家端午節預購起跑 推吉比花生醬燉雞、綠巨人玉米綜

2019-04-02 11:52

虎航即日起直飛長灘島 每周3班二、四、六起飛

2019-04-02 11:46

日SL蒸汽火車燈座搬到南港站 歡迎親子體驗復古魅力

2019-04-02 11:16

這不是愚人節！擦迪奧巨星唇膏保證「招桃花」，必買4色靠微笑迷死人

2019-04-01 22:53

內衣也可以外穿 Alexander Wang聯名UNIQLO 4/12開賣！

2019-04-01 21:12

搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-01 19:38

陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16

修杰楷肉麻稱讚賈靜雯「素顏最美」 透露把妹要送這禮物

2019-04-01 19:07

2019春天不可錯過！遊牧怪奇音樂祭 邀你一起體驗山中魔幻秘密

2019-04-01 16:38

小美「黑糖珍奶雪糕」IG爆紅 珍珠控哀號：搶不到！

2019-04-01 14:50

好玩好買！啟動兒童節連假模式 走趟百貨就搞定

2019-04-01 14:17

幸福文青感！誠品信義、松菸打造全新親子共學空間

2019-04-01 12:45

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

產後焦慮？不要慌！棒棒糖嬰兒監視器幫你忙！

2019-04-01 08:36

首屆義大利ICIF廚藝大賽 基隆海味燉飯拿金獎

2019-04-01 07:29

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53

日本濱田醬油飄香200年 搭配甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33

膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02

主打可負擔的奢華！康斯登總有「便宜又大碗」的破盤價腕表

2019-03-31 17:45

秦嵐愛上印花裝 大自然花、鳥氣息超療癒

2019-03-31 17:26
看更多

熱門文章

「嗶」悠遊卡買麥當勞 限時七周大薯買一送一

2019-04-02 10:09

再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00

發票千萬大獎中獎清冊出爐 開出20張創新高

2019-04-02 16:49

移動測速照相、測速槍伺候！北市12條路段即日加強取締

2019-04-02 11:01

高鐵南延屏東 「環島鐵路網」達成共識

2019-04-02 14:13

修杰楷肉麻稱讚賈靜雯「素顏最美」 透露把妹要送這禮物

2019-04-01 19:07

每日星座運勢／射手經營愛情需智慧 遇困難貴人助

2019-04-02 00:00

陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16

影╱如果不能不滑手機 醫師說要避免這種姿勢

2019-04-01 20:17

最新！2019全球旅客最喜愛航空公司名單揭曉 長榮名列第三

2019-04-02 12:34

踩中這項地雷 女生約會半小時就走人

2019-04-02 09:56

產期尾聲量多口感差 芭樂產地價跌到每斤3元

2019-04-02 12:49

北市鬧區藏毒蛇窟 全台每年千人生死都靠牠們

2019-04-02 16:31

台灣港務公司徵才 主管起薪8.1萬

2019-04-02 11:57

影╱不滿Uber條款座談邀小黃 租賃業憤而離席

2019-04-02 15:12

吳德榮：今起逐日回暖 南部高溫30度

2019-04-02 07:43

和平島的第一次 清明連假來幫海兔搬家

2019-04-01 20:50

【女性臉譜】劉洪貞／最認真的女人

2019-04-02 06:00

內衣也可以外穿 Alexander Wang聯名UNIQLO 4/12開賣！

2019-04-01 21:12

1-2月發票特別獎 嘉義15元買報紙中千萬元

2019-04-02 16:49

故宮南院可吃到頂級鍋物 日本和牛肉高貴不貴ＣP值高

2019-04-02 14:48

【生活的風景】忻忻／新任務

2019-04-02 06:00

20歲女大生靠打工存22萬很憂心 網讚：沒當月光族很了不起！

2019-04-02 15:55

高鐵南延重定調 考量國土區域發展銜接南迴

2019-04-02 16:56

豪邁還是粗俗？他抱怨女友水準不高 網勸：快分手吧！

2019-04-02 13:38

桶裝瓦斯又要漲 台大醫：漲價事小，斷氣才可怕

2019-04-01 19:56

免疫療法給付上路 患者憂擠不進名單

2019-04-01 19:31

林心如穿「亂畫」西裝 登國外知名時尚評論網

2019-04-02 13:31

清明時節雨紛紛？氣象局一張圖說明清明連假4天天氣

2019-04-02 17:28

心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00

不滿交部祭Uber條款 租賃車業揚言下午發動千輛車抗議

2019-04-02 11:23

清明時節何處雨紛紛 彭啟明指可能在北部、東北部

2019-04-02 07:30

這不是愚人節！擦迪奧巨星唇膏保證「招桃花」，必買4色靠微笑迷死人

2019-04-01 22:53

台大醫師點出 發生綠島媽媽貼文事件的關鍵不只是缺人

2019-04-02 10:56

修法重罰日租套房傳生變 觀光局：預告期蒐集意見

2019-04-02 10:17

「反剝蝦論」魔人出沒？男友暖心幫剝蝦 她被隔桌女嗆「公主病」

2019-04-02 15:28

準公幼收費新制出爐 3級距但家長每月上限仍4500元

2019-04-02 16:09

周渝：茶的美感是從茶葉開始的

2019-04-01 19:17

大媽轎車丟車道離車點餐 後方車主理智線斷掉

2019-04-02 11:49

悠遊卡正式嗶進麥當勞 大薯買一送一優惠

2019-04-02 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top