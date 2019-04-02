桃園機場與日本高松機場締結為姊妹機場

2019-04-02 17:38 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園國際機場公司與日本高松空港株式會社2日在日本高松機場簽署友好姐妹機場合作協定，未來雙方將在行銷宣傳、飛航安全及人員交流等方面合作。

高松機場是桃園機場第14座友好姊妹機場，桃園機場將在拓展航網及優質服務上傳授經驗，共創互利雙贏，為持續推動國際合作交流版圖再下一城。

代表桃園機場公司前往日本出席簽署儀式的機場公司但昭璧副總經理表示，日本是桃園機場第2大旅客市場，2018年來自日本的旅客超過1027萬人次，僅次於大陸及港澳地區，日本東京成田及大阪關西更分居桃園機場第2名及第4名的熱門航線，可見台灣與日本的密切交流關係。

但昭璧指出，高松機場是目前桃園機場直飛日本四國地區唯一航點，中華航空公司自4月2日起增加至每天都有直飛航班，讓四國、瀨戶內地區與台灣間的旅遊及商業往來互動更加密切。

但昭璧副總經理表示，去年受邀擔任高松空港株式會社長期規劃的外部顧問，今年元月拜訪高松機場時，雙方再就機場航廈營運、行銷宣傳、服務等各方面廣泛交換意見，考量建立持續而穩固的合作交流關係，遂決定深化合作，簽約締結為友好姊妹機場，雙方將在飛航安全、營運服務等方面交流經驗與資訊，並透過航線拓展、旅遊聯合行銷及互派員工交流觀摩等緊密合作計畫，提供更符合旅客需求的產品與服務，提升雙邊機場客貨運量。同時，機場公司也期望藉由與其他國際機場合作交流，互相觀摩學習的機會，提升桃園機場服務品質及國際能見度。

機場公司自2010年成立以來，已先後與德國慕尼黑機場、美國達拉斯機場、北京首都機場及香港赤鱲角機場等13座標竿機場簽定姐妹合作；位於日本四國島香川縣的高松機場是第14位夥伴，同時也是繼與大阪關西、東京成田後，與日本締結的第3座友好姐妹機場，希望能在台日旅遊暢旺的友好氛圍下，擴大雙邊交流，共同提升旅客服務品質及擴大航空運輸市場。