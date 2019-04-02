漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點 烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年最受矚目的英雄強檔大片《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月底上映，7－ELEVEN鎖定漫威迷，首次與超級英雄「MARVEL復仇者聯盟」合作，將於4月10日起推出全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」CITY CAFE集點送活動，主打一系列英雄系列周邊商品，值得漫威迷整套蒐集搶當超級隊友。

7－ELEVEN推出的「MARVEL復仇者聯盟」英雄系列周邊商品主打鋼鐵人、美國隊長、浩克、黑豹等漫威經典人物，包括造型馬克杯、不鏽鋼保溫杯、烤麵包機、27吋變色大直傘、無限手套炫光存錢筒、鋼鐵人炫光鬧鐘、安全帽及20吋行李箱，其中薩諾斯與驚奇隊長首次做成馬克杯贈品，還有隱藏版的變色馬克杯，倒入50℃以上的熱水，杯上的圖騰就會變色。

4月10日至6月4日購買7－ELEVEN CITY CAFE或現萃茶即可獲得1點，集滿6點加99～2,799元即可兌換一款；4月10日起至5月7日憑icash或OPEN錢包再享大杯以上第二杯7折。

本次集點活動中的限量漫威造型馬克杯共有8款3D立體版馬克杯，把手以浮雕LOGO設計，其中薩諾斯與驚奇隊長是首次做成馬克杯，另有兩款變色隱藏版馬克杯，集滿6點加99元或集滿20點可兌換一款，限量共36萬個；限量漫威不銹鋼保溫杯共有4款，容量470ml，使用304不銹鋼真空保溫設計，可保溫、保冷，霧面杯身搭配經典英雄圖騰設計，集滿6點加199元或集滿40點可直接兌換一款，首批限量共16萬個。

另外還有多款「MARVEL復仇者聯盟」英雄系列周邊商品於4月10日下午3點起開放限量預購，包括兩款限量漫威烤麵包機，除了外殼圖騰設計，還能烤出鋼鐵人、美國隊長的雙面圖案，集滿6點加599元可兌換一款，限量共1.5萬個；限量漫威27吋變色大直傘共有2款，原本是白色的雨傘LOGO遇水後鋼鐵人、隊長盾牌會變成紅色，隊長盾牌會變紅色，集滿6點加399元可兌換一款，限量共4萬個；限量漫威無限手套炫光存錢筒是薩諾斯3D無限手套造型，寶石LED發光效果在投幣時會發光，集滿6點加499元即可兌換，限量2萬個；限量漫威鋼鐵人炫光鬧鐘是鋼鐵人3D頭盔造型，雙眼LED發光效果，集滿6點加499元即可兌換，限量2萬個。