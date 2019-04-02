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提倡環保 綠生活21天開跑 咻咻熊LINE貼圖免費下載

2019-04-02 16:54聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

連續三年舉辦的全台環保活動「綠色生活21天」2日開跑，第一天就湧進約3,000人參與綠行動。

「綠色生活21天」是為響應世界地球日而起，由綠藤生機與台灣環境資訊協會共同主辦，2017年至今已吸引逾萬人參與，為台灣募集了逾8.6萬個綠行動，更邁向2020年「百萬綠行動」目標。

綠藤指出，2019年的主題為「一起習慣為自然」，活動宣傳和設計上都更加強化社群連結，包含：海洋保育團體RE-THINK加入共同主辦，把綠行動化為趣味插畫感動環保同溫層人士，還與知名插畫家咻咻熊合作推出免費LINE貼圖，傳遞更多綠色靈感。

同時，綠藤攜手誠品生活expo推出空瓶續買折抵21元活動、Pinkoi設立綠色生活21天專區 ；有更多的企業夥伴也加入綠行動行列，包含WeMo Scooter、全球第一個B型企業上市銀行－王道銀行、福特六和汽車、思奧共同空間、安平樹屋-打開倉庫等，一起習慣為自然。

綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿表示，「2019綠色生活21天標語是『一起習慣為自然』，希望更多人『一起』養成綠色習慣，透過彼此交流和邀約，感受到每日的環保是件簡單又快樂的事！」他說，呼應世界地球日「與野共生」主題，邀請知名插畫家咻咻熊與綠藤攜手共同創作LINE貼圖，提供免費下載，在日常生活中，就可以透過傳送 LINE 貼圖，跟朋友分享更多的綠色靈感。

綠藤邀請Pinkoi加入綠色生活21天響應夥伴，獨家規畫「綠色生活21天專區」，今日起至4/22，集結眾多實用且友善環境的設計品牌，收納從飲食、衣服、到清潔保養等環保理念商品，讓大家在日常中以美好設計輕鬆地實踐環保。

綠色生活21天，透過社群連結提升參與度，創造1+1>2的綠色影響力。圖／綠藤生機...
綠色生活21天，透過社群連結提升參與度，創造1+1>2的綠色影響力。圖／綠藤生機提供
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Pinkoi響應綠色生活21天，開設專區，集結友善環境的設計品牌。圖／綠藤生機提...
Pinkoi響應綠色生活21天，開設專區，集結友善環境的設計品牌。圖／綠藤生機提供
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