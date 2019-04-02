把大甲媽請上網 大甲媽祖遶境今年有虛擬遶境可以玩

2019-04-02 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



大甲媽祖遶境越來越多年輕人參加，橘子集團今年首度透過beanfun!結盟，和大甲鎮瀾宮合作推出「beanfun! 錢包」、社交電商「有閑」及遊戲橘子旗下的《天堂M》、「beanfun! Q市集」，打造串聯線上、線下的「beanfun! 媽祖趣遶境」活動，今天的結盟記者會，《天堂M》的王族、騎士 、妖精 、法師、黑暗妖精、龍鬥士及槍手等七大職業角色Coser更到場助陣，並帶來限量跨界媽祖平安符，共同進行過火儀式求好運。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，媽祖遶境已有上百年歷史，隨著時代演進，鎮瀾宮不斷跳脫傳統思維，推出各種周邊文創商品，也舉辦多元活動如路跑、嫁女兒、演唱會等以貼近年輕族群。今年與橘子集團旗下的beanfun! 合作，希望藉由一站式的行動生活入口和多元的線上活動，帶給民眾一場別開生面的遶境體驗，吸引更多世界各地的年輕人一同參與這項年度盛事。

「beanfun! 錢包」營運長洪紹軒表示，很榮幸成為這次大甲鎮瀾宮的重要夥伴，beanfun! 串連起線上、線下遶境體驗，讓更多人認識媽祖文化並參與遶境活動。信眾在遶境期間獲得的發財金都可以透過『beanfun! 錢包』使用，目前全台有超過30000個通路，其中OKmart、萊爾富與美廉社三大通路更為遶境活動推出滿額贈，消費滿額即可獲得免費咖啡或平安蛋。