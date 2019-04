比鑽石還珍貴罕見的華麗紅寶石!梵克雅寶頂級珠寶展4月底登台

2019-04-02 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)耗時多年,搜羅全球逾3000克拉品質優秀的珍稀紅寶、並耗時3年時間悉心製作成60款獨一無二的頂級珠寶珍品,「Treasure of Rubies」高級珠寶展即將於4月24日起至4月26日止於台北文創會所14樓展出(採預約制)。這是繼品牌三月底於曼谷舉辦全球發表會後,台灣成為此系列全球巡展的首站。