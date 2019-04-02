美妝天后宮母親節出招 SOGO化妝品5千送5百再撒2千元購物金

2019-04-02 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



連續假期將至，全台百貨化妝品業績最強的SOGO台北店母親節選在4月3日起跑，消費者最關心的回饋與促銷力道今年更使力，今年加入美妝低門檻回饋的品牌更多，首六日化妝品單筆滿5千送5百，共25家指定彩妝、香氛單筆滿3千送3百，此外，忠孝、復興分別再加碼送2千元購物金與2百元折價券。 SOGO台北店母親節化妝品購物慶檔期4月3日起至4月29日開跑。圖／SOGO提供 分享 facebook

SOGO台北店母親節化妝品購物慶檔期為4月3日起至4月29日，首六日除了化妝品單筆滿5千送5百，彩妝、香氛單筆滿3千送3百外，忠孝館再加送2千元折價券（含女鞋200元、女裝/童裝/內衣300元、1,000元，鍋具寢具500元，以上折價券為「滿額抵用」）。復興館再加送200折價券（含4樓內衣區100元＋5樓100元折價券）。白色家電正流行，忠孝、復興兩館首六日單櫃消費滿3萬5千元，再送白色小家電。

「美妝天后宮」SOGO忠孝館每年端出的內容總會有驚喜，母親節首度推出買2送1正貨；買正貨送正貨包括貴婦愛牌肌膚之鑰乳霜首度推出買乳霜送1正貨再加送迷你版乳霜，此為SOGO全台獨家。

忠孝館帶來60款全台獨家與首賣商品。全台獨家組為肌膚之鑰精質逆齡經典組，買精質乳霜30ml送激光鑽白身體精華（正貨）或身體防曬（正貨）再加贈5ml迷你版精質乳霜。另外，包括蘭蔻、資生堂東京櫃、植村秀、KOSE等共有16品牌推出買2送1正貨。

化妝品特惠組今年最低折扣為3.3折的IMPRESS潔顏霜超值限定組；資生堂百優乳霜推出3.8折的經典美麗趁早組，折扣優於往年母親節，相當於是祭出周年慶的折扣優惠。哆啦A夢迷關注的PAUL & JOE哆啦A夢限量唇膏藍色版，限量100支只在SOGO忠孝獨賣。