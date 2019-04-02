500萬人參加！「首爾夜貓子夜市」吃美食、買文創 4月5日登場

2019-04-02 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



若是喜歡赴韓國旅遊，又想要體驗在地夜生活的旅客，不能錯過即將登場的「首爾夜貓子夜市」。自4月5日起，首爾夜貓子夜市即將於汝矣島、輕溪川等地點登場。除有美食餐車之外，還會有文創市集、文化表演等不同元素，讓民眾可以感受到逛夜市的樂趣。

「首爾夜貓子夜市」自2015年首次於汝矣島漢江公園開始試營運，約有120家廠商參加，第一年就迎來20萬人次的民眾造訪。2016年，開始成為常設型的特色夜市，在漢江公園、東大門設計廣場等地設點，參加人數也上升至330萬人次。而在2017年，參加的餐車與賣店已超過500家，參與人數也突破500萬人次，更被評選為「最受歡迎的四季慶典」第1名，如今已成為首爾重要的觀光盛事。

2019年首爾夜貓子夜市將於4月5日登場，一路舉行至10月27日。地點則包括有汝矣島漢江公園、盤浦漢江公園、東大門設計廣場、清溪川以及文化儲備基地，各自有不同的舉辦時段與主題。例如汝矣島漢江公園的「環球之夜市場」，時間為每週五、六的18:00～23:00，現場匯聚有世界不同風格的餐飲小吃、紀念品與各國的夜市文化展示，連表演活動也是世界各國的傳統文藝演出。至於盤浦的「浪漫月光市場」，則藉由爵士樂、古典樂，還有噴泉及燈光夜景，營造出夢幻世界，時間同樣為週五、週六的18:00～23:00。

另外東大門設計廣場，則是設定為「青春秀台市場」，呈現青年創作者所帶來的文創藝品、美食，還有適合年輕人打卡留念的拍照區；清溪川的「時光之旅市場」，根據不同時代與主題陳列出特色空間，還有傳統的韓國手工藝與美食，讓人有穿越時空之感，活動各有特色，讓旅客增添出遊的樂趣。

汝矣島漢江公園「環球之夜市場」

時間：每週五、六，18:00～23:00

盤浦的「浪漫月光市場」

時間：每週五、六，18:00～23:00

東大門設計廣場「青春秀台市場」

時間：每週五、六，18:00～23:00

清溪川「時光之旅市場」

時間：每週六17:00～22:00、每週日16:00～21:00

文化儲備基地「季節市場」