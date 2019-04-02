故宮南院可吃到頂級鍋物 日本和牛肉高貴不貴ＣP值高

2019-04-02 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮南院與ＢＯＴ餐廳解約重新招標，為消除過去500元牛肉麵負評陰影，由在地嘉義縣朴子市知名伴手禮「八野爺」及餐廳「北歐工坊」老闆吳品諭，取得經營權，重新打造新風貌「野爺鍋物」，有便宜飲品，還有頂級鍋物日本鹿兒島黑毛和牛肉，高貴不貴，日前試營運大受歡迎，即日起開幕點餐送陶瓷吸水杯墊，限量300份，送完為止。

七年級生老闆吳品諭畢業於嘉大美術系及體育研究所，目前攻讀中正大學成人教育研究所博士班，吳品諭說，經過考究，乾隆皇帝也愛吃火鍋，曾舉辦隆重火鍋盛宴，在故宮南院吃火鍋，毫無違和感，內設茶道空間，供遊客悠閒品嘗下午茶甜點，開幕期間邀茶道老師趙蘭清泡茶分享。

店內重新設計，保有八野爺及北歐工坊意象，有吳品諭母親、前嘉縣美術協會理事長黃麗淑繪畫可愛熊圖案，點餐單巧思設計宮廷太監宣讀皇帝聖旨式樣，改稱「盛宴旨」，茶道擺設融入亞洲藝術文化風格，搭配茶文化等特色及唐卡擺設，含中西文化藝術氣息的創意布置，有如小型展覽廳視覺享受。

鍋物與在地文化特色結合，選用嘉義沿海最鮮美海鮮食材，飲品頂級阿里山紅茶，牛豬雞等肉品經檢驗證明及產銷履歷，最頂級日本鹿兒島黑毛和牛肉，十片1100元，高貴不貴，熱門湯頭選用慈禧太后最愛萬壽菊花鍋，推廣故宮南院國際觀光效益。