六福村推「動物派對」 遊客有機會親手餵猴子吃竹筒飯

2019-04-02 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



六福村第二季慶典結合生態保育的「動物派對」，從4月3日至6月9日開課囉！為了讓人工圈養的動物，能有更接近野生動物的豐富行為模式，六福村團隊特地為不同的動物們，打造出全世界僅此一座的互動新玩具，這些新玩具也能讓遊客在觀賞動物的同時，配合專業的導覽解說以及互動式體驗活動，深度認識動物保育，而不只是走馬看花。

「了解動物生態就是保育的第一步！」六福村動物部指出，人工圈養的動物因有固定的食物供給，沒有天敵或其他可互動的物種，行為模式不如在野外棲息的野生動物豐富與多元。為了刺激並豐富牠們的行為，專業的管理團隊為不同物種開發出全世界僅此一座的互動新玩具！除了讓動物居住環境更好玩有趣，也能讓遊客觀察到動物們與在野生環境更相近的行為。

動物保育員配合紅毛猩猩在原棲地雨林間喜歡在樹藤間移動的習性，研製出獨一無二的「紅毛猩猩轉轉樂」，遊客能在安全範圍向紅毛猩猩拋出椰子，讓攀附在另一顆樹上的紅毛猩猩接住，進一步觀察牠擺盪及靈活的技能。

除了紅毛猩猩，六福村獸醫也為屬貓科的白老虎打造出詠春拳木樁，獸醫師將肉品塞進木樁內，透過食物鼓勵白老虎以撲、攀、抓等行為動腦覓食。互動式體驗活動配合專業的導覽解說，讓遊客加倍親近動物世界。

六福村行銷經理葉益亨說，六福村第二季慶典「動物派對」的主角，是園區內可愛的動物們，除了草食區、猛獸區，在遊客能近距離親近靈長類的「生態猴園」還有獨家驚喜活動，遊客有機會在周末親手餵竹筒飯給猴子吃。

六福村動物部說，平時絕對禁止餵食的動物園，在周末限定的活動期間，遊客在猴園探險尋寶，只要找到特製竹筒飯，就能在保育員協助下將竹筒飯餵給猴子吃，餵食同時也有專業動物生態解說。沒找到竹筒飯也別失望，將獲得六福村準備的紀念禮物。