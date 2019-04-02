度假也要斷捨離 旅遊網站精選六間極簡美學獨立小屋

2019-04-02 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



Booking.com透過調查發現有五成的台灣旅客，計畫於2019年嘗試入住沒體驗過的住宿類型。

為此精選出「全球六間具極簡美學的獨立小屋」，推薦給崇尚簡單生活的旅客們，體驗小而美的精緻住宿。其中包括澳洲隱世小屋、比利時極簡風格白色小屋，以及道地荷式木屋等，旅客能藉旅行體現簡單生活哲學外，同時細細品味住宿的極簡設計巧思。

Booking.com指出，具現代感的「艾德蒙獨立小屋」，位在距雪梨兩小時車程外的羅伯遜小鎮上，簡潔的空間中可以容納 2至4 位住客，開放式的空間包含了簡易廚房與烤肉設施等，能滿足旅客野外露營的需求。

這座環保的小屋獨自聳立在群山之中，周圍有美麗的瀑布，偶而還能遇見藏身山林的野生動物。不遠的鎮上還有羅伯遜起司工廠與多家高級餐廳，讓旅客可以同時享受山林的靜謐與鄰近小鎮的便利性。

位在流行設計重鎮比利時安特衛普的「大房子」，事實上卻是一間可愛的迷你房屋。極簡風格、純白配色、筆直線條，搭配上手工木造家具，絕對會讓愛好設計的旅客為之瘋狂。

這間單房小屋已有 400 年的歷史，經重新翻修後，搖身一變成為既優雅又溫暖的空間。此外，住宿位在安特衛普市中心，僅需步行就能到博物館與文藝景點，適合喜愛漫步城市的旅客入住，在此細細走訪每個角落。

位於法國北部聖康坦小鎮的「山谷小屋」，僅需短暫的車程即可抵達聖米歇爾山。這座小屋綜合了露營車與移動式房屋的要素，淺色系的木屋更散發著濃濃的法式風情。整體空間雖小，卻還是有著裝備齊全的廚房、戶外陽台與美麗的花園，適合喜愛大自然的旅客度過悠閒隱密的週末假期。

位在熱門文化景點荷蘭查史卡沃德的「小屋 B&B」，距阿姆斯特丹僅需40分鐘的車程。而小木屋搭配運河的景緻，正完美呈現出了道地的荷蘭風情，此外，小屋還設有陽台、獨立庭院，提供旅客一切住宿所需的度假空間。旅客可以騎著腳踏車探索附近區域，若在冬天造訪，還能欣賞到小木屋被白雪覆蓋的浪漫銀色世界。

位於日本西海岸的「黑爾盧娜」，距東京市中心僅一小時的距離，綠意盎然的環境，會讓初踏入旅客有種置身夏威夷的錯覺。具熱帶風情的平房小屋，有著私人拉奈式（lanai-style）陽台、烤肉設施，以及43吋大螢幕與免費影音串流平台，旅客能在此放鬆優閒地度過假期。此外，毛小孩也能一同入住，在大花園內自在奔跑。

「霍樂小屋」坐落於美國北卡羅納萊的綠森林之中，小巧精緻的藍色小木屋頭一應俱全，有著主臥室、閣樓、壁爐與簡易廚房，白色搭配深咖啡色系的傢俱與木頭地板，十分適合喜愛鄉村風格的旅客。

小屋旁即是楠塔哈拉國家森林區與查塔胡其國家森林區，旅客可以來此健行、騎乘自行車，甚至是刺激的泛舟之旅，體驗標準的美式戶外生活。